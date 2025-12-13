¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡ÙÂè35ÏÃ¡¡¡Öé²¤ò³«¤¡¢²Ö¤Ïºé¤¯¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª
2025Ç¯4·î6Æü¤è¤êÆüÍËÄ«9»þ¤«¤é¥Æ¥ìÅì·ÏÎó6¶É¥Í¥Ã¥È¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¢¥¢¥ê¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ù¡£Âè35ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²»³Ú¤È¥¢¥Ë¥á¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤ÆÍè¤¿¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤È¥¢¥ê¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤¬»²²è¤·¡¢UNISON¡Ê¥¢¥ê¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡ß¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤¬¸¶ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè35ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¦Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè35ÏÃ¡Ö¡Öé²¤ò³«¤¡¢²Ö¤Ïºé¤¯¡×¡ä
¥Ô¥å¥ê¥Æ¥£¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·´è¤Ê¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¥Ô¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¿Ï¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¹¤éÎ¿²ï¤¹¤ëÀª¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ô¥å¥ê¥Æ¥£¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤ß¤ì¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤ì¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ê¤ê¤ØÀ¿¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢¤ê¤ê¤ÎÉ¹¤Î¿´¤òÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¡ä¡äÂè35ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ä¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡ËProject PRINCESS-SESSION
