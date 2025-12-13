µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÆàÎÉ¸©Î©°åÂç¤Î¾¾ËÜ²íÂ§¶µ¼ø¡á13Æü¸á¸å¡¢ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô

¡¡ÆàÎÉ¸©Î©°åÂç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï13Æü¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¼£ÎÅ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¿Í¹©¿´ÇÙÁõÃÖECMO¡Ê¥¨¥¯¥â¡Ë¤Î»ÈÍÑ»þ¤Ê¤É¤Ëµ¯¤³¤ë»ß·ì¾ã³²¡Ö¸åÅ·À­¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ó¥ì¥Ö¥é¥ó¥É¾É¸õ·²¡ÊAVWS¡Ë¡×¤Î¼£ÎÅÌô³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡AVWS¤Ï¡¢·ì¤ò»ß¤á¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÆ¯¤­¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ì¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¡£¿´Â¡ÉÂ¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¼À´µ¤Î¤¢¤ë´µ¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢¿´ÉÔÁ´¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ç¿Í¹©¿´Â¡¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤ÈÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð·ì¤¹¤ë¤È¡¢·ì¾®ÈÄ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Íí¤ß¤Ä¤¤¤Æ·ì¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¼£ÎÅ¤Ç¥¨¥¯¥â¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤È¡¢·ìÎ®¤¬Â®¤Þ¤ê¡¢¿­¤Ð¤µ¤ì¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òADAMTS13¤È¤¤¤¦¹ÚÁÇ¤¬Ã»¤¯ÀÚ¤ê¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢Íí¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º»ß·ìµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏADAMTS13¤Ë·ë¹ç¤·¤ÆÆ¯¤­¤òÍÞ¤¨¤ë¹³ÂÎ¤òºîÀ½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥ë¤Ç¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¡£º£¸å¤ÎÎ×¾²»î¸³¡Ê¼£¸³¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÆàÎÉ¸©Î©°åÂçÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ö¥â¥ë¥ß¥ë¡×¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¡£¥â¥ë¥ß¥ë¤Ï»ñ¶âÄ´Ã£¤ä¼£¸³¤Î»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¡£