»ß·ì¾ã³²¤Î¼£ÎÅÌô³«È¯¤Ø¡¡ÆàÎÉ¸©Î©°åÂç¤È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼
¡¡ÆàÎÉ¸©Î©°åÂç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï13Æü¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¼£ÎÅ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¿Í¹©¿´ÇÙÁõÃÖECMO¡Ê¥¨¥¯¥â¡Ë¤Î»ÈÍÑ»þ¤Ê¤É¤Ëµ¯¤³¤ë»ß·ì¾ã³²¡Ö¸åÅ·À¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ó¥ì¥Ö¥é¥ó¥É¾É¸õ·²¡ÊAVWS¡Ë¡×¤Î¼£ÎÅÌô³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡AVWS¤Ï¡¢·ì¤ò»ß¤á¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÆ¯¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ì¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¡£¿´Â¡ÉÂ¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¼À´µ¤Î¤¢¤ë´µ¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢¿´ÉÔÁ´¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ç¿Í¹©¿´Â¡¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤ÈÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð·ì¤¹¤ë¤È¡¢·ì¾®ÈÄ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Íí¤ß¤Ä¤¤¤Æ·ì¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¼£ÎÅ¤Ç¥¨¥¯¥â¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤È¡¢·ìÎ®¤¬Â®¤Þ¤ê¡¢¿¤Ð¤µ¤ì¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òADAMTS13¤È¤¤¤¦¹ÚÁÇ¤¬Ã»¤¯ÀÚ¤ê¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢Íí¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º»ß·ìµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏADAMTS13¤Ë·ë¹ç¤·¤ÆÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¤ë¹³ÂÎ¤òºîÀ½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥ë¤Ç¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£º£¸å¤ÎÎ×¾²»î¸³¡Ê¼£¸³¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÆàÎÉ¸©Î©°åÂçÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ö¥â¥ë¥ß¥ë¡×¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¡£¥â¥ë¥ß¥ë¤Ï»ñ¶âÄ´Ã£¤ä¼£¸³¤Î»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¡£