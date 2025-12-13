中日、オリックス、楽天で通算403本塁打の山崎武司氏（57）が、元楽天監督・田尾安志氏（71）のYouTube「TAO CHANNEL」に出演。来季中日のAクラス入りを予想した。

山崎氏は主砲・岡本和真がメジャー挑戦で抜ける巨人と助っ人外国人が大量退団したDeNAについて、戦力ダウンで「一気にBクラス予想になってしまう」と切り出した。

さらに広島に大きな補強はなく、ヤクルトも投手力不足は快勝されておらず、その上で村上宗隆が抜ける。

山崎氏は「普通にいってドラゴンズはAクラスある」と予想した。

セ・リーグで阪神だけは突出している。「ケガ人も出ず、普通にやられちゃうと残念ながら10ゲーム差くらいつけられちゃう」と説明した。

ただ、中日が2位、3位の枠に入る可能性は十分にあると主張した。

山崎氏は得点力不足は解消されていないが、先発投手陣の若返りに期待した。

「山本昌さんがドラフト1位と2位は即戦力いけると言っている」と、来季ローテションに高橋宏斗、金丸夢斗、草加勝、1位・中西聖輝（青学大）、2位・桜井頼之介（東北福祉大）を候補に挙げ、「この2枚（中西と桜井）が入るとローテーションの世代交代が一気に来る」と期待した。