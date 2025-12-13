¤«¤Ê¤À¤¤¡¢2Ç¯²¹¤á¤¿±éÌÜ½éÈäÏª¡¡°¦ÃÎ¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¥¢¥¤¥¹¥ï¡¼¥ë¥É°¦ÃÎ¸ø±é¤¬13Æü¡¢Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎÂ¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¤È¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤Ï°úÂà¤·¤¿2023Ç¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£¿¶ÉÕ»Õ¤Ï¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Ç¡¢À¸Ì¿¤äºÆÀ¸¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿·¤¿¤Ê¡Ø¤«¤Ê¤À¤¤¡Ù¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¶¦±é¤¹¤ë±éÌÜ¤â¤¢¤ê¡ÖÌ¤Íè¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤ÎÃæ¤Ç³ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¥·¥ç¡¼¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤ä±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¤é¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£