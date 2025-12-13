Ãæ¹ñ¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤ëµìÆüËÜÊ¼¤Î¼ê»æ¡Ö·³»öÍ¹ÊØ¡×¡¡¤Ê¤¼³¤³°¤Ë»¶°ï¡©¡ÚÀï¸å80Ç¯ ¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Û
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£Àï»þÃæ¤ËÆüËÜ·³¤ÎÊ¼»Î¤¬²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ë¤¢¤Æ¤¿¼ê»æ¡Ö·³»öÍ¹ÊØ¡×¡£¼Â¤Ïº£¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤Î¾Ú¤·¡×¤È¤·¤ÆÇäÇã¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÆâÎ¦Éô¡¦¸ÐÆî¾Ê¡£»õ²Ê°å¤Î²¤ÍÛð¾¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï4¡¢5Ç¯Á°¤«¤é½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µìÆüËÜ·³¤ÎÊ¼»Î¤¬½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¡Ö·³»öÍ¹ÊØ¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î·³»öÍ¹ÊØ¤ò¼ý½¸¡¡²¤ÍÛð¾¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤é¤ÏËþ½£¤ËÃóÆÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¼»Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤¢¤Æ¤Æ½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
·³»öÍ¹ÊØ¤ÏÆüÀ¶ÀïÁè¤Îº¢¤Ë¹ñ¤¬µ¬Äê¤·¡¢ÀïÃÏ¤äÃóÆÖÃÏ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¼ê»æ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤ª¤è¤½4²¯ÄÌ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²¤ÍÛ¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ä
ÆüËÜ¤Î·³»öÍ¹ÊØ¤ò¼ý½¸¡¡²¤ÍÛð¾¤µ¤ó
¡ÖÁÄÉã¤Ï»ä¤Ë¡ØÆüËÜ¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï·ì¤Ç¹ï¤Þ¤ì¤¿¿¼¤¤º¨¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Îµ²±¤ÏÉ¬¤ºÎ±¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¼Â¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç·³»öÍ¹ÊØ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÃÎ¿Í¤Ë¶á¶·¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤Î¾Ú¤·¡×¤È¤ÎÀâÌÀ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¤â¡¢1ÄÌ¤¢¤¿¤ê200±ß¤«¤é1Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼»äÅª¤Ê¼ê»æ¤Ç¤¢¤ë·³»öÍ¹ÊØ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¼ê»æ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¼¢²ì¸©¤Î³ü¸ýÃ¤»°Ïº¤µ¤ó¤Î½»½ê¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
Â¹¤ÎÎ´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã¤»°Ïº¤µ¤ó¤ÏÊ©Áü¤òÄ¦¤ë¡ÖÊ©»Õ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤«¤éÃ¤»°Ïº¤µ¤ó¤Ë°¸¤Æ¤é¤ì¤¿·³»öÍ¹ÊØ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ä
ÁÄÉã¤Î¼ê»æ¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÈÎÇä¡¡³ü¸ýÎ´¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó°¸¤Æ¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤?¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤Î¥Ï¥¬¥¡¢¤è¤¦»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
³°Éô¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
ÁÄÉã¤Î¼ê»æ¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÈÎÇä¡¡³ü¸ýÎ´¤µ¤ó
¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¥Ï¥¬¥¤È¤«¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¤ß¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤«¡Ä¡×
Ã¤»°Ïº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿1970Ç¯°Ê¹ß¡¢°äÉÊ¤òÀ°Íý¤¹¤ë²áÄø¤Ç¸ÅÊª¾¦¤Ê¤É¤ËÎ®¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶È¼Ô¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤¤¼è¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·³»öÍ¹ÊØ¤òÇäÇã¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í
¡ÖÂçºå¤Î±ïÆü¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÏªÅ¹¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿°äÉÊ¤òÂçÂÞ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¬¥é¥¯¥¿¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤è¡×
ÀìÌç²È¤Ï³¤³°¤Ë¤Þ¤Ç»¶°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·³»öÍ¹ÊØ¤ò¸¦µæ¡¡¿·°æ¾¡¹É¤µ¤ó
¡Öº£¤Î¾õ¶·¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ê¼»Î¤¬²¿¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤ò²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê»ËÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡×
¸¡±Ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âËÜ²»¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·³»öÍ¹ÊØ¤ò¸¦µæ¡¡¿·°æ¾¡¹É¤µ¤ó
¡Ö¥«¥¨¥ë¡£¥«¥¨¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¤À¤«¤éÉõ½ñ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢Àï²¼¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤é¤ì¤¿¼ê»æ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£