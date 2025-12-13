²ÆµÙ¤ß¡¢ÎÙ²È¤Î°ú¤¤³¤â¤ê·¯¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤òËèÆüÊ¹¤«¤»¤¿¤é¢ª10Æü¸å¤Ë´ñÀ×¡Ö»×¤ï¤Ì²½³ØÈ¿±þ¡×¡ÚÌ¡²è¡Û
¡ÖNO MUSIC NO LIFE¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²»³Ú¤Ê¤·¤ÎÀ¸³è¤ä¿ÍÀ¸¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì²½³ØÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹À¥³¤ÅÍ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤ìÀÎÉÁ¤¤¤¿Ã»¤¤Ì¡²è¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¡Ø²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¡Ù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÌó2.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤â¤ÎÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¡Ù¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤»¤ê¤«¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤È¤·¤ÆÊì¤Ë¡Ö¿¢Êª¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÄ°¤«¤»¤Æ°é¤Æ¤¿¤È¤¤ÎÀ®Ä¹¤Î°ã¤¤¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£Êì¤Ï¡ÖÎý½¬¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤»¤ê¤«¤Î¾Íè¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤«¤Ê¡©¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤âÁÇÅ¨¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤«¤éÂ¿Âç¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤»¤ê¤«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¼«Í³¸¦µæ¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¿¢Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎÙ¤Î¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ë²»³Ú¤òÍ¿¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤»¤ê¤«¤ÏÎÙ²È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÃÆ¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î°ì½µ´Ö¤Ï¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ï¾¯¤·¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤¤¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·10Æü¤ò²á¤®¤ë¤È¥É¥é¥à¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢20Æü¸å¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÁë¤«¤é¥®¥¿¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÎÙ²È¤Î2³¬¤ÎÁë¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤»¤ê¤«¤Ë¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï·¯¡¢¥í¥Ã¥¯¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«Í³¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢¤»¤ê¤«¤Ï¥í¥Ã¥¯¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¾¯Ç¯¤Ï³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤»¤ê¤«¤Ï¡Ö²»³Ú¤Ï»ä¤¿¤Á¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢2¿Í¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¤ª¾îÍÍ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î¹À¥³¤ÅÍ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤»¤ê¤«¤ÏÉã¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë
¡¼¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¡£
Æ±»þ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¤»¤ê¤«¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Êì¿Æ¤Ï¸·¤·¤¯·ë²Ì¤äÍýÁÛ¤òµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Ï¼«Í³¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¿Æ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¤³¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤»¤ê¤«¤ÏÉã¿Æ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë