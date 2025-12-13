¿·¼ÖÌó593Ëü±ß¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö¡È¿·¡È¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×È¯É½¡ª Á´Ä¹4.5mÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ö¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹PKG¡×ÄÉ²Ã¡õÁõÈ÷½¼¼Â¡ª ¿·¿§¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖUX¡×ÊÆ¹ñ2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï
¡ÖF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ËÀº×û¤Ê¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ÊÆ¹ñ¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡ÖUX¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹ UX¤Ï¡¢2018Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¤Ç½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅÔ²ñÇÉ¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¿·¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê22Ëç¡Ë
¡ÖCreative Urban Explorer¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¹â¹äÀ¤«¤ÄÄã½Å¿´¤Ê¡ÖGA-C¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÓÉÒ¤ÊÁö¤ê¤ÈÍ¥¤ì¤¿Áà½Ä°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¿¥Õ¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤È½ÓÉÒ¤ÊÁö¤ê¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¥°¥ê¥ë¤ä¡¢¶õÎÏÀÇ½¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Íã·Á¾õ¤Î¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤¬¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4495mm¡ßÁ´Éý1840mm¡ßÁ´¹â1540mm¡ÊÆüËÜ»ÅÍÍÃÍ¡Ë¤È¼è¤ê²ó¤·¤ËÍ¥¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÄãÁ´¹â¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê»É½«µ»Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡Ö»É¤·»Ò¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÏÂ»æÄ´¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï½éÂå¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òºþ¿·¤¹¤ëÂçÉý²þÎÉ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¼ÖÌ¾¤â¡ÖUX250h¡×¤«¤é¡ÖUX300h¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Âè5À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï199PS¡ÊÆüËÜ»ÅÍÍ¡Ë¤Ë¸þ¾å¡£WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï26.3km¡¿L¡Ê2WD¡¿ÆüËÜ»ÅÍÍ¡Ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¤ê¤È´Ä¶ÀÇ½¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÊÆ¹ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤â¡¢¤³¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÂè5À¤Âå¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë2¤Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ196hp¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡ÊFF¡Ë¤ÈAWD¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AWD¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡ÖE-Four¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢È¯¿Ê»þ¤äÄã¥ß¥å¡¼Ï©¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£0-60mph¡ÊÌó0-96km¡¿h¡Ë²ÃÂ®¤ÏAWD¥â¥Ç¥ë¤Ç7.9ÉÃ¡¢FWD¥â¥Ç¥ë¤Ç8.0ÉÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÎÄÉ²Ã¤äÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡ÖF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀßÄê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¡Ö¥¥ã¥Ó¥¢¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Àº×û¤ÊÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢F¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ô¥¢¥é¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÈÀÚºï¸÷µ±»Å¾å¤²¤Î18¥¤¥ó¥Á¥¹¥×¥ê¥Ã¥È5¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥È¥ê¥à¡¢¥ê¥¢¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¸¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½¡¦ÁõÈ÷¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖF¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥í¡¼¥à»Å¾å¤²¤ÎÁõ¾þ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¼Á´¶¤¬¸þ¾å¡£F¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥¹¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡ÖF¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ï8¥¤¥ó¥Á¡¢F¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÈF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à+ 3.0¡×¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡ÊÊâ¹Ô¼Ô¸¡ÃÎµ¡Ç½ÉÕ¡Ë¡¢¥ì¡¼¥ó¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¹âÅÙ¤Ê±¿Å¾»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ß¼Ö»þ¤Ë¸åÊý¤«¤é¤ÎÀÜ¶á¼ÖÎ¾¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¥É¥¢³«Êü¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¡Ö¥»¡¼¥Õ¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¥¢¥é¡¼¥È¡×¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢¡ÖUX 300h¡ÊFWD¡Ë¡×¤¬3Ëü8250¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡á155±ß¤ÇÌó593Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖUX 300h F¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡ÊAWD¡Ë¡×¤¬4Ëü8240¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡á155±ß¤ÇÌó748Ëü±ß¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢È¯Çä¤Ï2025Ç¯¸åÈ¾¤ÎÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£