¿·¸¶ÂÙÍ¤¡ÖÌ¿¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¡¡¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤éÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢Àí¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØFlicker¡Ù¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¡©
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿·¸¶ÂÙÍ¤¤¬12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØFlicker¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ©¤¬Ä¶ÈþÇò¡Ä¡Ä¡ª¡¡²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¿·¸¶ÂÙÍ¤
¡ÖÂè32²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡×¿ùÂ¼½Õ»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦¿·¸¶ÂÙÍ¤¤¬¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー´ÖÃç±§¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À1st¼Ì¿¿½¸¡ØFlicker¡Ù¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¾È½à¤òÅö¤Æ¤Æ»£±Æ¡£25Ç¯´Ö¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÂçÃÀ¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö¡¦¿·¸¶ÂÙÍ¤¤¬Çí¤½Ð¤·¤ÎºîÉÊ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢À¨¤¯´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¿·¸¶¡£
¡¡»£±ÆÃæ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ë¿·¸¶¤¬ÂçÎÌ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤ò¹¤²¡¢¡Ö¿¿¤Ã°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¡¢´ÖÃç¤µ¤ó¤È°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤ò½¸¤á¤¿´ñÀ×¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤äÇÛÃÖ¤¬¤«¤Ê¤êÀí¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¸¶¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¼«Ê¬¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Î²¿¤«Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àí¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼«¿È¤ÇÉÕ¤±¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖFlicker¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥íー¥½¥¯¤¬ÌÀÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤³¤ì¤³¤½¼«Ê¬¤¬ÀÖ¤È¤¤¤¦¿§¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤í¤ó¤Ê½ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¤â¸«¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤·¤Æ¤Æ¤âÀ¸¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤Î¸Â¤ê¤¢¤ëÌ¿¤ò¤É¤ó¤É¤óÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ò¹þ¤á¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡º£ºî¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÇÉ¼ê¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤ÏËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤â¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Âè»°¼Ô¤Î¼ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤¬·È¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿ÂçÈ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìËç°ìËç¤Î³¨ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢É½»æ¤ÎÀÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤¼¤Ã¤¿¤¤ÀÖ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¥Ç¥«¥Ç¥«¤È¡ª¡×¤È¿·¸¶¼«¤é¥ªー¥Àー¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤«¤é¶¯¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ï¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®ºî¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡10·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀí¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Àí¤ê¶ñ¹ç¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤â¤½¤³ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¿ùÂ¼½Õ»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆþ¤ì¤ëÇ®ÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¸Ä¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿º£Ç¯¤Î°ìÇ¯¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÎã¤¨¤ë¤È¡Ö¸÷¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÀè¤ò¸«ÄÌ¤¹²¿¤«¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸«¿ø¤¨»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢25¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¶á¤¤ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¿·¸¶ÂÙÍ¤¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¸÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¿±©¤Ð¤¿¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¸÷¤È¤¤¤¦´Á»ú¤¬»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö¤Þ¤º¤Ï·ò¹¯Âè°ì¡£ÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼Çµï¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤ª¼Çµï¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿½¸¤È¤«¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦·Á¤Ç¡¢²¿¤«¤ò±é¤¸¤¿¤êÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤Ï12·î27¡¦28Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¤³¤È¤â¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹±Îã¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎºÎÅÀ¤ò¡Ö100ÅÀ°Ê¾å¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡100ÅÀ¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¤·¡¢ËþÅÀ°Ê¾å¤Î²¿¤«¤¬¤³¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤âËþÅÀ°Ê¾å¤Î²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤ÊºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¼«¿®¤¬ÅÁ¤ï¤ë²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà¡¦¼Ì¿¿=ËÜ ¼ê¡Ë