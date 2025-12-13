¡Ö1²ó¤Ç·è¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿¡×¶å½£Á´¾¡V¤ÎÊ¡²¬Âç¡¢´ØÅì¤Î¶¯¹ë¹¶¤á¤¤ì¤º¡ÚÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡Á´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¡¡¹ñ»Î´ÜÂç2¡½0Ê¡²¬Âç¡Ê13Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¹õºêÇÅËáÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¶å½£Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÇÁ´¾¡Í¥¾¡¤·¤¿Ê¡²¬Âç¤¬´ØÅì¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡É÷¾å¤ÎÁ°È¾¤Ë²¡¤·¹þ¤ßCK¤ò7ËÜ³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬ÌµÆÀÅÀ¡£24Ê¬¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤ÆÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾34Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1²ó¤Ç·è¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿¡×¤È»ù¶Ì¿ÊÆó´ÆÆÄ¡£´ØÅì¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¸ß³Ñ°Ê¾å¤ÎÀï¤¤¤Ï¸«¤»¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ²¦¤È¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Î¸Ä¿Í2´§¤Ëµ±¤¡¢2027Ç¯¤ÎJ2Ä»À´Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¹ç¸ÍÀ²Ìð¡Ê3Ç¯¡¦Ê¡²¬Âç¼ãÍÕ¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÀï¤¨¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¾¡¤Ä¤À¤±¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£