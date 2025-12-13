◆全日本大学サッカー選手権決勝ラウンド 国士舘大2―0福岡大（13日、福岡・黒崎播磨陸上競技場）

関東大学リーグ1部2位の国士舘大が強豪の福岡大を破り、白星発進した。

ロアッソ熊本入りが内定している吉岡優希主将（4年・東福岡）は、中盤で豊富な運動量を生かした守備を披露し、相手の攻撃を寸断。「（チームとして）守備の強度は自分たちの強み。練習の時からやれている成果が出た」と胸を張った。

熊本県宇城市出身。UKI―C.FCの先輩で、2015年度の全国高校選手権で東福岡高の司令塔として優勝した中村健人（現JFLレイラック滋賀）への憧れもあって同校に入ったが、チームが同選手権に出場した3年時はけがでメンバー外となった。

ロアッソは来季J3に降格。故郷の思い入れのあるクラブでもあるだけに「1年目から遠慮せずに試合に絡んでアピールし、1年でも早くJ2に昇格させる。そこからJ1まで行けるように頑張る」と決意する。その前に臨んでいる大学集大成での大会で「もちろん目指すは日本一」と高校ではたどり着けなかった頂点を見据えた。（末継智章）