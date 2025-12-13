´éÌÌÃí¼Í¤òÀÖÍç¡¹Åê¹Æ¡¢23ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëàÀ°·Á¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ð¥Ö¤ßÁý¤·Áý¤·¡×¡Ö±×¡¹²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¾Ã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡Ö´é¤Ë»É¤·¤Æ¤ë¤ÎÉÝ¤¤¤±¤É¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿Æï°Î²»(23¡¢¤¯¤¹¤Î¤¤¤¤ª¤ó)=²Æì¸©½Ð¿È=¤¬àÀ°·Á¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¤Í2.3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÉ¡²£¤Î¤¯¤Ü¤ß¤«¤é¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Ë¤«¤±¤Æ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â²Ã¹©¤Ç¾Ã¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢µ®Â²¥Õ¥£¥é¡¼(¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À)¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢É¡Íã´ðÉô¤Î±ú¤ß¤ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¤Æ゙²þÁ±¤¹¤ë¡¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¼ê½Ñ¡Öµ®Â²¥Õ¥£¥é¡¼(µ®Â²¼ê½Ñ)¡×¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ý¸µ¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÃí¼Í´ï¤¬ÄË¡¹¤·¤¤¤¬¡ÖÄË¤ß¤ËËÜÅö¤Ë¼å¤¯¤ÆÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Ç¤â¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ÉðÆâÀèÀ¸¤Îµ®Â²¥Õ¥£¥é¡¼¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÌµÄË¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Ä¡×¤È¡¢ÄË¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÍ¦´º¤À¡×¡Ö±×¡¹²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¡¢Á°¤è¤ê¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¥Ð¥Ö¤ßÁý¤·Áý¤·¡×¡ÖÃ»»þ´Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤¹¤´¡×¡Ö´é¤Ë»É¤·¤Æ¤ë¤ÎÉÝ¤¤¤±¤É¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¾Ã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£