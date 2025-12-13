¡Ö¤¨¡¼¡ªÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î...¡×à56ºÐ¡õ61ºÐáÂçÊª²Î¼êà¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤Ó¤¸¤å¡ª¡ª¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¡Ö³¨ÌÌ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×
¡¡Ê¡»³²í¼£(56)=Ä¹ºê¸©½Ð¿È=¼ç±é¤Î±Ç²è¼çÂê²Î¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿B'z°ðÍÕ¹À»Ö(61)¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡TBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¼Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡¼¡×¸ø¼°X¤Ï¡¢24Æü¸ø³«¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²»³Ú¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡¢µ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬ÅþÃå¡ª¡ª¡×¡Ö±Ç²è¤È¶¦¤Ë¡¢¼çÂê²Î¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÊ¡»³¤È°ðÍÕ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¡ÖÌÚÀ±¡×¤¬±Ç²è¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ó¤¸¤å¡ª¡ª¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¡Ö³¨ÌÌ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤è¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«Æó¿Í¤Î²Î¾§¤Î³Ú¶Ê¤¬Ê¹¤±¤ë»þ¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ââÁ¤·¤¯¤ÆÄ¾»ë½ÐÍè¤º¡¢¹¹¤Ë²»¸»Ä°¤¤¤Æ¥Ï¥â¥ê¤ÎÉôÊ¬¤ÇÈ¯¶¸¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡¼¡ªÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¡ª¡×¡Ö¤¢¤¡¡Ä¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹ ¥Û¥ó¥Þ¤Ëµã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¿´¡¢¿Ì¤¨¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£