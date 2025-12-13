さまざまな分野のトップリーダーが集い、社会の課題や未来について議論する「湯けむりフォーラム」が１３日から群馬県草津町で始まりました。

「湯けむりフォーラム」は、県が２０２２年度から毎年、草津町で開いているもので、今年度は１３日と１４日の２日間の日程で行われます。

初日は草津音楽の森国際コンサートホールで行われ招待者や一般参加者あわせて３２５人が参加しました。冒頭、山本知事がウェルカムスピーチに立ちました。

「ここで議論されたアイデアは、いち早く群馬県の政策に取り入れて、群馬モデルとして国内外に発信して、日本それから世界に貢献していく。そんな思いを込めてフォーラムを開催しています。」（山本知事・スピーチ）

知事は日本が世界に誇る温泉文化がユネスコ無形文化遺産の提案候補に選ばれ、２０３０年に登録される見込みとなったことにも触れ、「この湯けむりフォーラムもいろいろな群馬県の温泉を網羅した新しい形を考えながら進めていきたい」と話しました。

その後、配信ドラマ『ガンニバル』などを手がけた片山慎三監督や、南カリフォルニア大学映画芸術学部のリピット水田堯教授による特別講演が行われました。片山監督は演出について「リアルに見えるかどうかを大切にしている」などと語りました。

このほか、テレビアニメ「前橋ウィッチーズ」のミニライブや群馬交響楽団によるコンサートも行われ、会場は熱気に包まれました。

１４日は、県が力を入れるデジタルクリエイティブ産業のほか、温泉文化やパラスポーツの分科会などが開かれます。