¡¡TBS¤Î¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(40)¡áÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿àÃÏ¸µá¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ê¡²¬»°Âç¤¦¤É¤ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¹¾Æ£¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢´ØÅì¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¤ªÅ¹¡£¤Ò¤ë¤ª¤Ó¤Ç¤âÅÙ¡¹¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¼Â²È¤Î¤¢¤ëÂçÊ¬¸©¤«¤é¼Ö¤ÇËÌ¶å½£È¯¾Í¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎàÆù¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤óá¤Èà¤Ü¤¿Ìßá¤ò´®Ç½¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÊ¡²¬»°Âç¤¦¤É¤ó¤ÏËÒ¤Î¤¦¤É¤ó°Ê³°¤Ï´ØÅì¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡ª¡×¡ÖÊ¡²¬»°Âç¤¦¤É¤ó¤Ã¤Æ ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦ËÒ¤Î¤¦¤É¤ó¡¦»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤´¼Â²È¶á¤¯¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡