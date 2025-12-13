鹿児島市で、冬の鹿児島を彩るイルミネーションイベントが始まり12日の点灯セレモニーには元AKB48の柏木由紀さんも参加しました。



鹿児島市のオアシスケア吉野公園で12日から始まった「LUMI Satsuma」。点灯セレモニーには鹿児島出身で元AKB48のメンバー柏木由紀さんも参加しました。



「LUMI Satsuma」は2025年初開催のイベントで、宇宙や地球をイメージした幻想的なイルミネーションが楽しめます。





また、ある仕掛けが施されたイルミネーションも。(永田莉紗アナウンサー)「こちらのスイッチを押すと3.6キロ先にある桜島中学校の屋上が光る」イルミネーションを遠隔で操作するシステムを桜島中学校の生徒と実行委員会が共同で制作したということです。さらに会場にはスケートリンクなどもありイルミネーションと一緒にアトラクションも楽しめます。(柏木由紀さん)「イルミネーションが点灯して本当にきれいで地元の鹿児島にこんなにすてきなスポットがあることをうれしく思った。この冬一番楽しめるスポットだと思うのでぜひ足を運んでほしい」「LUMI Satsuma」は2026年の2月15日まで開催されています。