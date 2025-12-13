Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¡Öº´À¤ÊÝ¶Ì²°¡×¤ÎËÜ´Û¤¬2026Ç¯1·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤Ø¡¡´Ø·¸¼Ô¡ÖÉ´²ßÅ¹¤ÏÇÑ¶È¤»¤º¡×¡ÔÄ¹ºê¡Õ
º´À¤ÊÝ»Ô¤ÎÏ·ÊÞÉ´²ßÅ¹¡¢¡Öº´À¤ÊÝ¶Ì²°¡×¤ÎËÜ´Û¤¬ÍèÇ¯1·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´À¤ÊÝ¶Ì²°¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï13Æü¡¢NIB¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¸½ºßÃÏ¤Ç¤Î±Ä¶È¤ÏÍèÇ¯1·îËö¤Ç½ª¤¨¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´À¤ÊÝ¶Ì²°¤Ï¡¢1806Ç¯¤Ëº´²ì¸©¤Ç¡ÖÅÄÃæ´Ý¾¦Å¹¡×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢1920Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¾ì½ê¤ÇÉ´²ßÅ¹»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1965Ç¯¤Ë¤Ï9³¬·ú¤Æ¤ÎËÜ´Û¤¬´°À®¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤òÃæ¿´¤Ëº´À¤ÊÝ»ÔÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢ËÜ´Û¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¤¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¤«¤éÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢°ìÂÓ¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷ÁÈ¹ç¤òÀßÎ©¡£
¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯6·î¡¢·úÃÛ¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ÇºÆ³«È¯¤òÃÇÇ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢½àÈ÷ÁÈ¹ç¤â²ò»¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢ËÜ´Û¤Ï2026Ç¯1·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤±è¤¤¤Îº´À¤ÊÝ»ÔËüÄÅÄ®¤Ë¤¢¤ë´ØÏ¢²ñ¼Ò¤¬ÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥ë¤ò²þ½¤¤·¡¢²¾Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ°ÜÅ¾¡£
µ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¡¢±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆËÜ´Û¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¼Â¸½¤·¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó°ÜÅ¾¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
º´À¤ÊÝ¶Ì²°¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÉ´²ßÅ¹¤òÇÑ¶È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£