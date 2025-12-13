◇第48回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会（2025年12月13日 東京辰巳アイスアリーナ）

来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考会を兼ねた全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会が13日、東京で開幕した。第1日は男女の500メートル、1500メートルが決勝まで行われた。

男子500メートルは序盤に接触があり、2度のやり直しという異例の展開。3度目の仕切り直しも最後まで混戦となったが、優勝は菊池耕太（社会医療法人 恵仁会）となった。和田拓実（阪南大学）が2つのペナルティでイエローカードに。2位は小池克典（全日空商事）、3位は島村優太（法政大学）が入った。

ペナルティが発生し、異例の決勝再レースとなった男子1500メートルは、松林佑倭（アリエ・シャルパンティエ）が優勝した。2位は齋藤駿（相模原SSC）、3位は井上幹皓（滋賀県スポーツ協会）。男子は2種目ともに有力選手が表彰台に乗れない混戦状態となった。

また、女子500メートルは長森遥南（アリエ・シャルパンティエ）が優勝。黒川が引っ張る展開だったが、残り2周付近で長森が抜かして、そのままゴールに入った。2位は黒川輝衣（ヨコハマタイヤジャパン）で、3位は嶋田利渚（関西学院大学）となった。

女子1500メートルも長森が優勝し、2位は山名里奈（滋賀県スポーツ協会）、3位は渡邉碧（トヨタ自動車）だった。

長森は2冠。代表選考では渡邉、黒川がポイントでは先行し有利との予想だったが、これで代表争いは混とんとしており、14日の女子1000メートルの結果に注目が集まる。

国際スケート連盟（ISU）は10日にミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート・ショートトラックの国・地域別出場枠を発表し、日本は男子が4枠、女子は5枠を獲得。リレー種目で男女、混合の出場枠を得た。個人種目は男子が1500メートルで最大の3枠、女子が1000メートルと1500メートルで3枠を手にした。

また、日本スケート連盟は同五輪の日本代表選考基準を満たした男女6選手をすでに発表。代表入りが事実上内定したため、最終選考となる全日本選手権には出場しない。男子は宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大職）。女子は、中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、平井亜実（トヨタ自動車）。