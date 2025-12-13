ÃæÎÓÈþÏÂ¡¡Ä¹½÷Kanon¤Î23ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ë´¶³´¡Ä¼«¿È¤Ï23ºÐ¤Ç½Ð»º¡Ö²Ö²»¤â¤½¤ó¤ÊºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÎÓÈþÏÂ¡Ê46¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¹½÷¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦Kanon¤¬23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î11Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿Kanon¤¬½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ä½Ð»ºÄ¾¸å¤ÎÊì»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö²Ö²»¤¬23ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¡²Ö²»¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Þ¥Þ¤â23ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ð¸ç¤ò¤·¤¿Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢²Ö²»¤â¤½¤ó¤ÊºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È´¶³´¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤¢¤ì¤³¤ì¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²Ö²»¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ä·èÃÇ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£23Ç¯Á°¤âº£¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢²Ö²»¤Î¹¬¤»¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î²Ö²»¤ÎÁª¤Ö¤É¤ó¤Ê»ö¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤È°¦Ì¼¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤Î¸µ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²Ä°¦¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤²Ö²»¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡£Happy Birthday¡×¤È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½ËÊ¡¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÅê¹Æ¸«¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµã¤¤¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡Âç¹¥¤¡¼¡×¡ÖÎÉ¤¤»ÒÃ£¤Ë°é¤Ã¤Æ¡¢°Ï¤Þ¤ì¤ÆÈþÏÂ¤µ¤ó¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÎÓ¤Ï2002Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎZeebra¡Ê¥¸¥Ö¥é¡Ë¤È·ëº§¡£Ì¼2¿Í¤ò¤â¤¦¤±¡¢Zeebra¤ÈÁ°ºÊ¤È¤Î´Ö¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤¿¡£20Ç¯11·î¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¡£¼¡½÷¤Ï¡ÖNiziU¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦RIMA¡£