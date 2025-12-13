¡È¤ª¤³¤á·ô¡ÉÇÛÉÛÍ½Äê¤Î¿·³ã¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¥¼¥í¡Ä¿·³ã»Ô¤Ï¸½¶âµëÉÕ ¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤Ø
À¯ÉÜ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¤Æ»¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¸òÉÕ¶â¡£¹ñ¤Ï¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
12·î9Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¡£
¡Ú¹â»Ô¼óÁê¡Û
¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¯ー¥Ý¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤ª¤³¤á·ô¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
À¯ÉÜ¤¬¿©ÉÊ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ë¡È¤ª¤³¤á·ô¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
11·î24Æü～30Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5kg¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê23±ß¹â¤¤4335±ß¤ÈºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤³¤á·ô¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡Úã·Æ£Àµ¹·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤«ÊÌ¤ÎÊýË¡¤«¡¢³¹¤Î¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ú³¹¤Î¿Í¡Û
¡Ö·ô¤è¤ê¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡Ú³¹¤Î¿Í¡Û
¡Ö¸½¶â¤Ê¤éÍÑÅÓ¤¬Éý¹¤¤¡×
¡Ú³¹¤Î¿Í¡Û
¡Ö¡ÊQ¡¥¥³¥á¤Ï¤É¤¦Ä´Ã£¡©¡ËÇÀ²È¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢ÇÀ²È¤¬²È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ä¾ÀÜ°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¸½¶âµëÉÕ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ëÃæ¡¢NST¤¬¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤«¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢12·î11Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤¬¡Ö¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤äº´ÅÏ»Ô¡¦Æîµû¾Â»Ô¤Ê¤É9¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÖÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤¡×Êý¿Ë¤È²óÅú¡£ÇÛÉÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¶âµëÉÕ¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¯É½¡£
¡Ú¿·³ã»Ô¡¡Ãæ¸¶È¬°ì »ÔÄ¹¡Û
¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²Á¹âÆ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê¸½¶â3000±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
ÍèÇ¯5·î¤«¤é6·î¤Î»Ùµë³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
1Ëç440±ßÊ¬¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤ª¤³¤á·ô¤Ï·ÐÈñ¤Ê¤É¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢¸½ºß500±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¤³¤Î·ÐÈñ¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢JAÁ´ÇÀ¤äÁ´ÊÆÈÎ¤ÏÍø±×¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¤ª¤³¤á·ô¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÁê¤â¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎëÌÚÇÀ¿åÁê¡Û
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¦¤È¤ªÊÆ¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍøÍÑÅ¹¤¬Ç§¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Êº£¹ñ²ñ¤ÇÊäÀµÍ½»»¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡Ë12·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¤ª¤³¤á·ô¤¬È¯Á÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°õºþ¤ò´Þ¤á´Ø·¸¼Ô´Ö¤ÇºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¿¤À¡¢¸òÉÕ¶â¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç³èÍÑÊýË¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò²òÀâ¡Ó¸òÉÕ¶â¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ï¡©
¸©Æâ¤Ç¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê12·î11Æü»þÅÀ¡Ë
³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·³ã»Ô¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Î¤Û¤«¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³èÍÑÊýË¡¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤È²óÅú¤·¤¿Ãæ¤Ç¤âÇÛÉÛ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÏÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÇÀ²È¤«¤éÄ¾ÀÜ¥³¥á¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â²¼¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£