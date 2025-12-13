¡Ö¤´¤Ï¤ó¡¦¤ªÊÆ¤È¤ï¤¿¤·¡×ºîÊ¸¡¦¿Þ²è¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¡·§ËÜ»Ô¤ÇÉ½¾´¼°
¤´¤Ï¤ó¤ä¤ªÊÆ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÊ¸¤È¿Þ²è¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬·§ËÜ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÇÀ¶È¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢JA·§ËÜÃæ±û²ñ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ìó3300ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Æþ¾Þ¤·¤¿16¿Í¤Ë¤¤ç¤¦É½¾´¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÊ¸¤ÎÉô¤Ç¤Ï¶ÌÌ¾Ä®¾®³Ø¹»4Ç¯¤Î¹¾¸ýÎÑÊ¿¤µ¤ó¡¢¿Þ²è¤ÎÉô¤Ï¼¯ËÌ¾®³Ø¹»3Ç¯¤ÎÄéÀÄÆà¤µ¤ó¤¬Âç¾Þ¤Î¸©ÃÎ»ö¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
