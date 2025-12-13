さっぽろ雪まつりに7年ぶり「スター・ウォーズ」 “白銀のマンダロリアン＆グローグー雪像”登場へ
2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりの劇場公開となる「スター・ウォーズ」映画の新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（2026年5月22日、日米同時公開）を記念して、北海道札幌市の冬の風物詩「第76回さっぽろ雪まつり」（2026年2月4日〜11日）にて、“白銀のスター・ウォーズ雪像”の制作が決定した。
【画像】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ポスター
2015年には【雪のスター・ウォーズ】としてダース・ベイダー、ストーム・トルーパー、17年と19年には【白いスター・ウォーズ】としてカイロ・レン、C-３PO、R2-D2、BB-8、Xウイングなどの人気のキャラクターやビーグルが雪像化された。全てルーカスフィルムが公認・監修し制作され、その大きさや迫力、精巧に表現されたキャラクターと圧倒的な世界観で来場客を魅了した。7年ぶりに劇場に「スター・ウォーズ」が帰還するのにあわせ、札幌に雪像も復活する。
今回の巨大雪像は、ルーカスフィルムが監修のもと、孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”と強大なフォースを秘めた“グローグー”のコンビが登場。解禁済みのポスターにも写っている、マンダロリアンとグローグーがAT-RTに乗り、疾走感抜群に走り抜ける姿が、高さ10メートルを超える巨大雪像としてダイナミックに再現される。
2015年には【雪のスター・ウォーズ】としてダース・ベイダー、ストーム・トルーパー、17年と19年には【白いスター・ウォーズ】としてカイロ・レン、C-３PO、R2-D2、BB-8、Xウイングなどの人気のキャラクターやビーグルが雪像化された。全てルーカスフィルムが公認・監修し制作され、その大きさや迫力、精巧に表現されたキャラクターと圧倒的な世界観で来場客を魅了した。7年ぶりに劇場に「スター・ウォーズ」が帰還するのにあわせ、札幌に雪像も復活する。
今回の巨大雪像は、ルーカスフィルムが監修のもと、孤高の賞金稼ぎ“マンダロリアン”と強大なフォースを秘めた“グローグー”のコンビが登場。解禁済みのポスターにも写っている、マンダロリアンとグローグーがAT-RTに乗り、疾走感抜群に走り抜ける姿が、高さ10メートルを超える巨大雪像としてダイナミックに再現される。