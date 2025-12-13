µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬ÀÐ°æÂöÏ¯»á¤Î2·³´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÌîµåÇ¾¤ò¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿DeNA¤òÂàÃÄ¤·¡¢µð¿Í2·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀÐ°æÂöÏ¯»á¡Ê55¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿»Õ²¬ÀµÍº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê65¡Ë¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡ÖÂöÏ¯¤µ¤ó¤âÌ¾µå²ñ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤·¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÌîµåÇ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¡Ê°ÊÁ°¡Ë°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Í¡¢¤Û¤ó¤ÈÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÃæ±ûÂç¤«¤é2000Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¡¢ÄÌ»»2132°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀÐ°æ2·³´ÆÆÄ¤ÏÂÍø¹©¤«¤é1988Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤ÆÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡ËÆþ¤ê¤·¡¢ÄÌ»»2432°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£