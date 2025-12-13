¡ÚMrs. GREEN APPLE¡ÛÆüÍË·à¾ì½Ð±é¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤ËÂç¿¹¤¬°¦¤Î¥à¥Á¡ÖËÜÅö¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡×
Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤µ¤ó¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤µ¤ó¤¬¡¢MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING ENCORE¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚMrs. GREEN APPLE¡ÛÆüÍË·à¾ì½Ð±é¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤ËÂç¿¹¤¬°¦¤Î¥à¥Á¡ÖËÜÅö¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡×
º£Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥ß¥»¥¹»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î¥é¥¤¥Ö¡É¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡Ù¤È¡¢³Ú¶Ê¡ÖVariety¡×¤¬´ÑµÒ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó300Æü´Ö¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤¬¡¢Àè·î28Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡ÖTHE ORIGIN¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤Ï¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¤È¤¤¤¤¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È±³¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤Èµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¡£ÂÇ¹ç¤»¤â¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î²ñÏÃ¤â¡¢±é½Ð¾å¤Á¤ç¤Ã¤È¸ØÄ¥¤·¤¿·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢1¤Ä¤â±³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤ä¤ê´·¤ì¤Æ¤ë¡¢¸À¤ï¤ì´·¤ì¤Æ¤ë¡¢¸À¤¤´·¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¸À¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡É¤È¡¢»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È±éµ»¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥»¥ê¥Õ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡È2¿Í¤Ï±éµ»¤Ë´·¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç...¡É¤È¡¢ÎÙ¤ËÊÂ¤ÖÂç¿¹¤µ¤ó¤ÈÆ£ß·¤µ¤ó¤Î¡Ö±éµ»ÎÏ¡×¤ÎÏÃÂê¤ËÅ¾´¹¡£
Æ£ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈºÇ½é¤Î3¿Í¤Ç¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬1ÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡É¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¤¨¡ª¡©Æü·àÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ë¡©¡É¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¤ß²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¡£
ÍèÇ¯1·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÆ£ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡É¤È¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÆ£ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬ÆüÍË·à¾ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦...¡É¤È¡¢¶²½Ì¤·¤¿´é¤Ç¸ì¤ê¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤â¤¦ËÜÅö¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡É¤È°¦¤Î¥à¥Á¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È»£±Æ¤â¤À¤¤¤Ö¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àº°ìÇÕ¤ä¤é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¡£¤ªÏÃ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¡ª¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
À¸²Ö,
³ùÁÒ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
½»Âð,
Ë¡Í×,
³¤,
ºë¶Ì