巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が１３日、「１番・中堅」で開幕一軍入りを固く誓った。

この日は、ジャイアンツタウンで行われたトークショーに浦田と登壇。今季で思い出に残った試合を聞かれ、７月２１日の阪神戦（東京ドーム）で同点の９回二死一、二塁から四球で出塁し、吉川のサヨナラ打につなげた場面を振り返った。「必死こいて塁出ることしかできない中で、なんとか塁に出て、直輝さんが決めたことが自分も嬉しくて」と興奮がよみがえったように語った。

それでも、総合的に見れば満足できるシーズンではなかった。１年目は開幕一軍入りを果たし、阪神との開幕戦に「１番・中堅手」として先発出場も、今季は４月になってから一軍昇格。シーズンを通して２度の二軍降格を経験し、打率や打点で向上はあれど「飛躍の年」とは言えなかった。とくに「今年出れなかったってことは奪われたってことなので」と開幕一軍入りを逃した悔しさは大きく、「開幕、１番、センター」としきりに話し、定位置奪取を誓った。

同期入団で同じく２年目の泉口は今季、ＧＧ賞とベストナインをＷ受賞。「当然比べられてると思う」とライバル意識がある。佐々木は今季の自身を超え、飛躍を迎えた好敵手をも超えられるか注目だ。