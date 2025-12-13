£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²¼þÇ¯¤Çà²þ³×á¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡õÉû¥¥ã¥×¥Æ¥óÀ©ÅÙ»ÏÆ°
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡×¤¬£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£²¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌó£±Ëü¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö£É£Ä£Ï£Ì¡¡£³¡¥£°¡¡£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£Ô¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£³Ç¯£±£°·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯£±£²·î¤Ë¡Ö´ãº¹¤·£Ó£î£é£ð£å£ò¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç£±¤«·îµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿£Á£Ã£Å¡Ê¥¨¡¼¥¹¡á£±£¹¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÉüµ¢¡£ËÁÆ¬£Í£Ã¤Ç¡¢£Á£Ã£Å¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë£±£±¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë£±£±¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤¬¸«¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö´ãº¹¤·£Ó£î£é£ð£å£ò¡×¡Ö£Ó£á£ô£é£ó£æ£á£ã£ô£é£ï£î¡¡£ç£ò£á£æ£æ£é£ô£é¡×¡Ö£Ã£ï£ò£î£å£ò¡¡£ï£æ¡¡£í£ù¡¡£è£å£á£ò£ô¡×¡Ö½ã°¦¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤àÁ´£±£·¶Ê¤òÈäÏª¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡õÉû¥¥ã¥×¥Æ¥óÀ©¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿£Á£Ï£É¡Ê¥¢¥ª¥¤¡á£²£±¡Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼é¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌò³ä¤òÁ´ÎÏ¤ÇÌ³¤á¤¿¤¤¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¤Ê¤ª¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï£Á£Ì£Ì£Ù¡Ê¥¢¥ê¡¼¡á£²£µ¡Ë¤È£Ã£Ï£Ã£Ï¡Ê¥³¥³¡á£±£¹¡Ë¤Î£²¿Í¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÌ¤ë¿·£Ï£ö£å£ò£ô£õ£ò£å¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢£Î£Á£Ö£É¡Ö¤¤¤¤¡ª¡¡¤¢¤Î¡Ä¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡££±£°¶Ê°Ê¾å¤Î¸õÊä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢£Î£É£Ã£Ï¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤ì¤À¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£