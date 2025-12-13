ÂçÀôÍÎ¼ç±é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡È¥¨¥¹¥Ñ¡¼8¿Í¡É¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ï¹æµã¡¦ÂçÀô¤ÏÂ³ÊÔ¤Ë°ÕÍß¡ÖÍè·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Þ¤¿»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¡£ºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢ÂçÀô¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤é¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜºê¤¢¤ª¤¤¤¬¹æµã
ÀèÆüÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤¬¡¢ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤ò²ò¸Û¡£¼ÒÂð¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¡£°ìÊý¡¢Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤ÏÃû¤ËÂà¿¦ÆÏ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤â¡¢¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºù²ð¤ËÈá·à¤¬¡£ÌÜ¤È¼ª¤«¤é·ì¤òÎ®¤·ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Â¤Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯¸½¤µ¤»¤ëE¥«¥×¥»¥ë¤Ë¤Ï¡È»à¤Ë»ê¤ë¡ÉÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë»à¤Ì¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤À¤«¤é¤³¤½Áª¤Ð¤ì¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Èº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡¢Ãû¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤òÁÏ¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³Ú¤·¤¯Áû¤¬¤·¤«¤Ã¤¿Á°È¾Àï¤È¤Ï°ìÊÑ¡¢»à¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤Ï¡Ä¡©
¤Þ¤¿¡¢Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Î¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤ÏÊ¸ÂÀ¡ª¤¢¤Ê¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ãû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¸ÂÀ¤òÁª¤ó¤À»Íµ¨¡£2¿Í¤ÏÌóÂ«¤Î¹¾¤ÎÅç¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¡áÊ¸¿Í¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤È¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡£¤É¤Á¤é¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â±³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Ò¤È¤ê¶ì¤·¤à»Íµ¨¡£¤½¤ó¤Ê³ëÆ£¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»Íµ¨¤òÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½µ¤»ý¤Á¤òÉõ°õ¤·¡¢À®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£Ê¸ÂÀ¤Î¤»¤Ä¤Ê¤¤°¦¤È·èÃÇ¤Ë¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»Íµ¨¤Ï10Ç¯¸å¤Ë»à¤Ì¡½¡½¡£¤½¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãû¡¿Ê¸¿Í¤Ï30Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤é²áµî¤ò²þ¤¶¤ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î©ÂÎ±ÇÁü¤ÎÃû¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ìô¤òºî¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò½¸¤á¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¡£¤¿¤È¤¨¤É¤ó¤Êµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê»Íµ¨¤òµß¤¦¤³¤È¤¬Èà¤ÎÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»Íµ¨¤Ø¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤æ¤¨¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡Ä¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤È»Íµ¨¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤Ï¡½¡½¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢12·î16Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÚBit5¡Û¤ÎÂçÀô¡¢µÜºê¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¢¹âÈª¡¢±§Ìî¡¢¡ÚYoung3¡Û¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¢¸þÎ¤Í´¹á¤é¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É8¿Í¤¬Æ±Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¼ç±é¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢²áÌ©¤Ê»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¾ï¤Ë¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ºÂÄ¹¤Ç¤¢¤ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÂçÀô¤Ï¡ÖÍò¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â²ñ¤¦¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¸Ø¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¡ÊÂ³ÊÔ¤ò¡Ë»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï»£¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ç½¸¤ª¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÆ½¸·ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÜºê¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¤·¤¿Æü¤«¤é½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£¤Û¤«¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×Ãæ¤â¹æµã¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÎÞ¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´éËþ³«¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡È»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¡É¤é¤·¤¤¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¼Çµï¤Ç¡È¥¢¥Û¤Î»Ò¡Éºù²ð¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Öºù²ð¤ò¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç±Ê±ó¤Ëºé¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêËÀ¤Î¼Æ¸¤¡¦º´½õ¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿±§Ìî¤Ï¡¢¡Öº´½õ¤È¤â¤É¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜºî¤òÂçÀô¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£¿ôÆüÁ°¤«¤é¡¢º´½õ¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¯¤Æ¤¢¤¨¤Æµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿±§Ìî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½ªÆüº´½õ¤È¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡£º´½õ¤âÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç±§Ìî¤Î´é¤ò¤Ê¤á¤¿¤ê¤«¤¸¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡¢¼þ°Ï¤¬¤â¤é¤¤µã¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¹âÈª¤Ï¡Ö¼ç±é¤ÎÂçÀô¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÂçÀô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤ºÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¿¤«¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ä¤ê¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¤Ç¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤ÆÊ¸ÂÀ¤é¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡ÚYoung3¡Û¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤¿¤³¾Æ¤¹¥¤¤ÎÂç³ØÀ¸¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤¤¤¦»Ô¾¾¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÂçÀèÇÚÊý¤¬²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æü¡¹»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤Þ¤¿¡¢ºù²ð¤ÎÂ©»Ò¡¦»ç±ñ¤ò±é¤¸¤¿¿·¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´°Áö¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²»ÇÈ·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡¦µ×¾òÌò¤Î¸þÎ¤¤â¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬Ìµ»ö¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡¡Íò¤Î¤è¤¦¤Ê3¤«·î¤È10Æü¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬´Ñ¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢²ñ¤¦¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¸Ø¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Bit5¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¥¿¥³¥Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°¦¤·¤¯¤Æ¡¢Young3¤¬Íè¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡ªÍè·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¡ÊÂ³ÊÔ¤ò¡Ë»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï»£¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ç½¸¤ª¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡ª³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!!¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¤·¤¿Æü¤«¤é½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦Ìµ¤¤¤È»×¤¦¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ö3ÂåÌÜÂçÀôÍÎ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï2ÂåÌÜÂçÀôÍÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Â·¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºù²ð¤È¤¤¤¦Ìò¤ÏºÇ¶á±é¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ä¿´¸¯¤¤¤¬ºù²ð¤È¤¤¤¦²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºù²ð¤ò¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç±Ê±ó¤Ëºé¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
ËÍ¤Ï1ÏÃ¤Î»£±Æ¤Î»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄºÇ¶á¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ÀÌò¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡ªÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤³¤Î¸½¾ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀèÇÚÊý¤¬²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æü¡¹»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¼ç±é¤ÎÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬²¿¤«¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
º´½õ¤È¤â¤É¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»£±Æ¤Î½ÐÈÖ¤¬Íè¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þ¤Ë¡ËºÇ½é¤Ï¡ÖÈ¾Â¢¤µ¤ó¤Èº´½õ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ªÈ×¤Ï¡Öº´½õ¤µ¤ó¤ÈÈ¾Â¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÌîÌÚ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜºî¤òÂçÀô¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¤´°ì½ï½ÐÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë25ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î25ºÐ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤ÈÇ®¤¤¤ª¼Çµï¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤ÇËèÆü»£±Æ¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡ª¡ª
10Ç¯¸å¡¢»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤¬»à¤Ì¡½¡½¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡¢1000Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¡£¸ÉÎ©¤·¤¿¿Í¡¹¤òÃû¤¬Áà¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÍýÍ³¡Ä¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê»Íµ¨¤òµß¤¦¤¿¤á¡£»Íµ¨¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò²þ¤¶¤ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2055Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Ï¡¢Ãû¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö»Íµ¨¤Ë¥Ê¥Î¥ì¥»¥×¥¿¡¼¤ò°û¤Þ¤»¤ë¡×¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¡£°û¤á¤Ð10Ç¯¸å¤ÎÈá·à¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Îµ²±¤ò¼º¤¤¡¢Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°¦¤¹¤ë»Íµ¨¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¥Ê¥Î¥ì¥»¥×¥¿¡¼¤òÅÏ¤·¤Æ»Íµ¨¤ÎÁ°¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤Î¡Ô¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡Õ¤Î´ê¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»Íµ¨¤Ï¥Ê¥Î¥ì¥»¥×¥¿¡¼¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¡¢µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈE¥«¥×¥»¥ë¡É¤ò¤Ü¤ê¤Ü¤ê¤È²¿Î³¤â¸ý¤ËËËÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë»à¤Ì¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤ÏÀ¸¤¤ëÌÜÅª¤ò¼º¤¤¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤Ï¡¢»Ä¤ëÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿·ë¾ë¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤ÈÈà¤Î¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤¤¡Ä¡©
»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¼ê¤ò°ú¤¯¤è¤¦»ý¤Á¤«¤±¤¿Ãû¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ô¾¾¤ÏÈ¿È¯¡¢¸ò¾Ä¤Ï·èÎö¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÊø²õ¤·¤¿¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¤ÆÃû¤Ï¡¢»Ô¾¾¡¢»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢µ×¾ò¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤ë¶²¤í¤·¤¤·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
À¤³¦¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤È»Íµ¨¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡©±¿Ì¿¤Î12·î24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¡¢ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¾®¤µ¤Ê1É¤¤ÎËª¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
