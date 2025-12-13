ÎÙ¿Í¤Î¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÀÚ¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤Ë¥¢Á³¡¡ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿Èª¤¬¼«Âð¤ò¿¯¿©¡ª»¨Áð¤ÈÃî¤Ë¶ì¤·¤à²È¼ç¤Î¶ìÇº
½»Âð³¹¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î»È¤¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀ¸³è´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÅÚÃÏ¤Î´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÎÙ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤ËÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
Àî¸¶ÈþÎ¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢ÎÙ²È¤ÎÈª¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Çß¤ÎÌÚ¤¬¿¤ÓÊüÂê¤Ë¡¢Íî¤Á¤ë¼Â¡¦Ãî¡¦»¨Áð ÍÄ¤¤º¢¤Î·Ê¿§¤¬°ìÊÑ
Àî¸¶¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¸Ä¿Í¤ÎÈª¤À¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£²È¤Î»°Êý¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤½¤Î½êÍ¼Ô¤ÎÈª¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂåÂØ¤ï¤ê¤ò¶¤Ë¡¢Èª¤Î´ÉÍý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£Çß¤Î»Þ¤Ï¹¥¤ÊüÂê¤Ë¹¤¬¤ê¡¢½é²Æ¤Ë¤Ï¼ý³Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¼Â¤¬Íî¤Á¡¢Ãî¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤´¤È¤Ë¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×
»¨Áð¤ÏÇØ¾æ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢Àî¸¶¤µ¤ó¤Î¼«ÂðÂ¦¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿É÷·Ê¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤â¤¦Áð¤ÎÊÉ¤Ç¤¹¡£É÷¤¬ÄÌ¤ë´¶¤¸¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÁêÃÌ¤·¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤º¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÀÚ¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æº¤ÏÇ
¾õ¶·¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢²Ï¸¶¤µ¤ó¤Ï°ìÅÙ¡¢ÎÙ¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·......¡£
¡ÖÎÙ¿Í¤«¤é¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÀÚ¤Ã¤¿¤é¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Àî¸¶¤µ¤ó¤Î²È¤ÏÇßÇÀ²È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÀìÌç¤ÎÆ»¶ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÌÚ¤ò¡¢¼«Èñ¤ÈÏ«ÎÏ¤Ç¼êÆþ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅÜ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤¦ÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¾¡¼ê¤ËÆþ¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤·......¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«ÂðÂ¦¤ËÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ê»Þ¤ä»¨Áð¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Àî¸¶¤µ¤ó¤ÏºÇÄã¸Â¡¢¼«Âð¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤ò¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ðº¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×
¤µ¤é¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¢¤Î²È¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤¢¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÆ±¤¸·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¶¯¤¯¸À¤¨¤Ð´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´Ö¤Ç¡¢Àî¸¶¤µ¤ó¤ÏÍÉ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤Ç¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤â¶á¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸Ä¿Í¤Î½êÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÈª¤¬¡¢ÎÙ²È¤ÎÀ¸³è¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡½¡½¡£ÎÙ²È¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¡¢Àî¸¶¤µ¤ó¤Ïº£¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
