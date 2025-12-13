■これまでのあらすじ

保育園で元カレと再会し、さらに彼の奥さんと同じ役員になってしまった美優。元カレ本人に確認したところ、奥さんは美優がストーカーのように彼を愛していた黒歴史を知っているという。だから「妻が妬くのも無理ない」と元カレは言うが、美優にとっては過去の話でしかなかった。



【夫 Side Story】仕事ができて家事も手際が良く、美人。自立した女性っていいなと思って結婚したけど…。それなのに、うちの奥さん、子どもが生まれてから変わりすぎでしょ。俺の食事なんていつの間にか「作ってある」から「買ってある」になってるし。

美優は相変わらず要領が悪そうだけど、子育て好きそうだし、要するに家庭的。実は、結婚するならああいうタイプの方がラクでよかったのかも？会社では、仕事も忙しいのに子どもの面倒もちゃんとみてる夫として褒めてくれる女の子がいるのに、うちの奥さんは感謝もない。それどころか美優と連絡とったことで不機嫌に。怒るところじゃないでしょ…。俺なんもしてないのに。こういうので、家が癒しの場じゃなくなるってこと…わからないものかねぇ。イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)