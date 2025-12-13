¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö°ÎîÈ´¤±¤¿£÷¡×¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼ºÇ½ª²ó¡¡¡Ö¥¥â¤¤¡×¡Ö¥¯¥ºÌîÏº¡×¥Í¥Ã¥ÈÂç¹Ó¤ì¤ÎËÜ¶¶¤ËÅ·È³¢ª¥é¥¹¥È·ãÊÑ¤ËÁûÁ³¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®£÷Ã¯£÷¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤óÀ¨¤¤¡×¡Ö¼ö¤¤¤¬²ò¤±¤¿¡×
¡¡ÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà½Ð±é¤Î£Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×ºÇ½ª²ó¤¬£±£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÎÎø¿Í¤À¤Ã¤¿Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤ËÇ´Ãå¤·¤Æ¡¢çý³¤·Ã¤Î²ñ¼Ò¤òÇã¼ý¤·¤Æ¡¢Ì¼¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤Î¿Æ¸¢¤Þ¤ÇÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿ËÜ¶¶¿µ¸ã¡Ê³Þ¾¾¾¡Ë¤¬¼ÒÄ¹²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¶»¥¹¥«¤ÎÅ¸³«¡£
¡¡²£Ë½¤ÈÇ´Ãå¤Ö¤ê¤¬¡Ö¥¥â¤¤¡×¡Ö¥¯¥ºÌîÏº¡×¤È·ù°¤µ¤ì¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ò¹Ó¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Å·È³¤¬²¼¤Ã¤¿¸å¤Ï²ÈÄí¤Ç¤â²þ¿´¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¤ËÊÑËÆ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡ÖËÜ¶¶¡¡ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ëËÜ¶¶¿µ¸ã¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡ÖËÜ¶¶¡ªÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡ªÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖØá¤Êª¤¬¼è¤ì¤¿É÷¤ÎËÜ¶¶£÷¡×¡Ö°ÎîÈ´¤±¤¿¡×¡ÖËÜ¶¶¼ÒÄ¹¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¤¤Æ½ª¤¨¤ë¥é¥¹¥È¤Ï¹¥¤¡×¡ÖËÜ¶¶ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®£÷Ã¯£÷ÊÌ¿Í¡©£÷¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£