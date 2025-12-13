¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡È¥¸¥§¥Õ»Ô¸¶¡É¡ÖAmBitious¡×ÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¡¢ÀéÍÕ¤Î17Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢½ËÊ¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡¡ÀéÍÕ1¡½0ÆÁÅç¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖAmBitious¡×¤Ç¡¢¡È¥¸¥§¥Õ»Ô¸¶¡É¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¡Ê20¡Ë¤¬13Æü¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀéÍÕ¤Ë½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡TBS¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê39¡Ë¤«¤é¡È¥¸¥§¥Õ»Ô¸¶¡É¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÆâ¡£8·î¤ÎÆÁÅçÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ËÍè¾ì¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤¸¤Æ´ó¤»¤¿½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤µ¤Þ
J1¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
TBS¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡×¤Ç¡Ö¥¸¥§¥Õ»Ô¸¶¡×¤È¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤ËÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¤ä¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡Àï¤â¤³¤ÎÌÜ¤ÇJ1¾º³Ê¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
J1¤Ç¤ÎÀï¤¤¤â¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WIN¡¡BY¡¡ALL¡ª
¡¡¡þÂçÆâ¡¡¥ê¥ª¥ó¡Ê¤ª¤ª¤¦¤Á¡¦¤ê¤ª¤ó¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£18Ç¯2·î25Æü¤ËÆþ½ê¡£ÆÃµ»¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢·ì±Õ·¿B¡£