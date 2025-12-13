地震の影響で休業となっていたスポーツ施設や百貨店の食品売り場など一部フロアで営業再開…全館再開はさらに時間かかる見通し

地震の影響で休業となっていた青森県内の百貨店やスポーツ施設では、この週末、営業再開の動きが進んでいます。

8日に震度5強を観測した青森・むつ市の「眞心堂ウェルネスパーク」では壁などの一部が崩れ、亀裂が入るなどの被害に見舞われました。

施設の浄化槽が隆起するなどして一部のトイレが使えなくなりましたが、その修復作業も終わり、安全が確認されたとして午前9時から営業が再開しました。

施設の利用者（65）：

使えないとなると運動する機会も減る、ちょっと困る。（再開して）使えて良かった。

これで、むつ市の公共施設39館全てが再開したことになります。

また、青森・八戸市の「さくら野百貨店」でも、店内の壁にヒビが入るなどの被害が出て休業していましたが、13日、4日ぶりに食品売り場など一部のフロアで営業を再開しました。

買い物客からは「（営業再開を）待ち望んでた、とてもうれしい。助かります。一歩前進みたいな感じで明るい気持ちになった」との声も聞かれました。

ただ、6階建ての全館再開までにはさらに時間がかかる見通しです。