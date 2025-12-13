個性豊かなクリスマス商品が最大50％オフに。フライングタイガーで「Xmas Last chance」セールやってるよ！

2025年12月9日現在、北欧デンマーク発の雑貨ストア「フライング タイガー コペンハーゲン」の店舗とオンラインストアでは、「Xmas Last chance」セールを開催中。

今なら、一部のクリスマス商品が最大50％の特別価格でゲットできます。

オーナメント、グルメ、ボードゲームなど...

対象商品は、オーナメントをはじめとするデコレーションアイテムやフードなど、176品番。

「チョコレートロリポップ（サンタ）」（648円→540円）や「サンタパラシュート」（1100円→990円）、「ギフトバッグ（4枚セット）」（330円→275円）、「マグ」（550円→440円）、「クリスマスハット」（770円→550円）など。

何気ない毎日から大人数が集まるパーティーシーンまで、どんな場面にも寄り添う個性豊かなクリスマスグッズを値下げしています。

さらに、一部のボードゲームやトイも、デザインリニューアルのため今だけのお手頃価格に。

なお、取り扱い商品は店舗ごとに異なります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）