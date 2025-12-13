¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¥®¥Õ¥È¤ÏÆ´¤ì¤Î¡Ö¥ê¥Õ¥¡¡×¤Ç¡£QOL¥¢¥Ã¥×´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¿ä¤¹¡íºÇ¶¯ÈþÍÆ²ÈÅÅ¡í¡£¡ÔÂÎ¸³¥ì¥Ó¥å¡¼¡Õ
2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£¤³¤Î°ìÇ¯´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¡¢ìÔÂô¤Ê¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReFa¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡Ë¡×¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖReFa WONDERLAND¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
11·î30Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖReFa WONDERLAND 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿µ¼Ô¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¥ê¥Õ¥¡¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤"ºÇ¶¯ÈþÍÆ²ÈÅÅ"¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÀ¸³¶ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¶Ë¾å¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢²ÈÅÅ
¡üReFa BEAUTECH DRYER BX¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥Ó¥å¡¼¥Æ¥Ã¥¯ ¥É¥é¥¤¥ä¡¼ BX¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥È¥¥á¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¡£¼Â¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼·ù¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ºÇ¾åµé¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷¤¬......¡ª°µÅÝÅª¤ÊÉ÷ÎÌ¤Ç¡¢´¥¤«¤¹»þ´Ö¤Î»þÃ»¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£21Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖReFa BEAUTECH DRYER PRO¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ®´¥À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ¬Èé¤äÌÓÀè¤Î²¹ÅÙÊÑ²½¤Ê¤É¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤âÅëºÜ¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÈ±¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¤ÊÉ÷¤Ç´¥¤«¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤......¡£
²Á³Ê¤Ï5Ëü8300±ß¡£
¡üReFa POWER STRAIGHT IRON PRO¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥í¡Ë
¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëReFa¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖReFa POWER STRAIGHT IRON PRO¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
38mm¤ÎÉý¹¥×¥ì¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¤²ó¿ô¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬´°Î»¡£¤Þ¤µ¤Ë¥º¥Ü¥é¤µ¤ó¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤â´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤º¤ËÈþ¤·¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡£Ç®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÈ±¤¬¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð......¡£¥»¥Ã¥È¤È¥±¥¢¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ç¤¤ë³×Ì¿Åª¤Ê¥¢¥¤¥í¥ó¤Ï¡¢»È¤¨¤Ð¤¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÈ±¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
²Á³Ê¤Ï3Ëü3000±ß¡£
¡üReFa FINE BUBBLE U+¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë U+¡Ë
ËÜµ¤¤ÎÈþÈ±¡¦ÈþÈ©¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡¢ÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë"¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É"¤Î¸ò´¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖReFa FINE BUBBLE U+¡×¤Ï¡¢ÌÓ·ê¤Î±ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç±ø¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Û¤«¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Þ¤ÇÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¤Î¸ú²Ì¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë4¤Ä¤Î¿åÎ®¡¢¤½¤·¤ÆÀá¿å¸ú²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ë»ß¿å¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹âµ¡Ç½¤Ê¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¡£
Á¡ºÙ¤ÊÌ¸¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ç¹¤¬¤ë¥ß¥¹¥È¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥á¥¤¥¯¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¡£¼«Âð¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¶Ë¾å¤Î¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤¬³Æ3Ëü5000±ß¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬3Ëü8000±ß¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¢¥Î¡¼¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼SHOGO SEKINE»á¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Åß¤Î¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿µ±¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤â¼ïÎàËÉÙ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£
ÆÃÅµ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ÇßÃ«¤ê¤Ê