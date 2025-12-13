¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡ÖÍè·î¤«¤é¤â¤¦Â³ÊÔ¤ò»£¤ëµ¤Ëþ¡¹¡×¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë
ÂçÀôÍÎ¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË21»þ～¡Ë¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¢£ÂçÀôÍÎ¤ÏºÆ·ë½¸¤Ë°ÕÍß!?µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ï¹æµã
12·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÈBit5¡É¤ÎÂçÀôÍÎ¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¹âÈª½ß»Ò ¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢¡ÈYoung3¡É¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¢¸þÎ¤Í´¹á¤é¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Î¥¨¥¹¥Ñー¡É8¿Í¤¬Æ±Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¼ç±é¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢²áÌ©¤Ê»£±Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¾ï¤Ë¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ºÂÄ¹¤Ç¤¢¤ê¥àー¥É¥áー¥«ー¤ÎÂçÀô¤Ï¡ÖÍò¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â²ñ¤¦¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¸Ø¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¡ÊÂ³ÊÔ¤ò¡Ë»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï»£¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ç½¸¤ª¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÆ½¸·ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÜºê¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¤·¤¿Æü¤«¤é½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×Ãæ¤âÂç¹æµã¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÎÞ¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´éËþ³«¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡È»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¡É¤é¤·¤¤¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬¥Áー¥à°¦¤µ¤¯Îö¡ªÂçÀô¤ËÂç´¶¼Õ¤Î¹âÈª½ß»Ò¤Ï»×¤ï¤º¥¦¥ë¥¦¥ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ä¶¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¼Çµï¤Ç¡È¥¢¥Û¤Î»Ò¡Éºù²ð¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥Ç¥£ー¥ó¤Ï¡¢¡Öºù²ð¤ò¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç±Ê±ó¤Ëºé¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊõÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêËÀ¤Î¼Æ¸¤¡¦º´½õ¤È¤È¤â¤ËºÇ¸å¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿±§Ìî¤Ï¡Öº´½õ¤È¤â¤É¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÌîÌÚ¡Ê°¡µª»Ò¡Ë¤µ¤ó¤ÎµÓËÜºî¤òÂçÀô¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£¿ôÆüÁ°¤«¤é¡¢º´½õ¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¯¤Æ¤¢¤¨¤Æµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿±§Ìî¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½ªÆüº´½õ¤È¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡£º´½õ¤âÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç±§Ìî¤Î´é¤ò¤Ê¤á¤¿¤ê¤«¤¸¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡¢¼þ¤ê¤¬¤Ê¤¼¤«¤â¤é¤¤µã¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¹âÈª¤Ï¡Ö¼ç±é¤ÎÂçÀô¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÂçÀô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤º¥¦¥ë¥¦¥ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¿¤«¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ä¤ê¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¢£¡ÈYoung3¡É¤â¾Ð´é¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¤Ç¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤ÆÊ¸ÂÀ¤é¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡ÈYoung3¡É¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¤¿¤³¾Æ¤¹¥¤¤ÎÂç³ØÀ¸¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤¤¤¦»Ô¾¾¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÂçÀèÇÚÊý¤¬²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃæ¡¢Æü¡¹»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¥Òー¥íー¡É¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¤Þ¤¿¡¢ºù²ð¤ÎÂ©»Ò¡¦»ç±ñ¤ò±é¤¸¤¿¿·¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´°Áö¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²»ÇÈ·Ï¥¨¥¹¥Ñー¡¦µ×¾òÌò¤Î¸þÎ¤¤â¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£ºÇ½ªÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
10Ç¯¸å¡¢»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤¬»à¤Ì¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¡¢1,000Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¡£
¸ÉÎ©¤·¤¿¿Í¡¹¤òÃû¤¬Áà¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÍýÍ³¡Ä¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê»Íµ¨¤òµß¤¦¤¿¤á¡£»Íµ¨¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò²þ¤¶¤ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2055Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤¿Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤Ï¡¢Ãû¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö»Íµ¨¤Ë¥Ê¥Î¥ì¥»¥×¥¿ー¤ò°û¤Þ¤»¤ë¡×¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¡£°û¤á¤Ð10Ç¯¸å¤ÎÈá·à¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Îµ²±¤ò¼º¤¤¡¢Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°¦¤¹¤ë»Íµ¨¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¥Ê¥Î¥ì¥»¥×¥¿ー¤òÅÏ¤·¤Æ»Íµ¨¤ÎÁ°¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Î´ê¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢»Íµ¨¤Ï¥Ê¥Î¥ì¥»¥×¥¿ー¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¡¢µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈE¥«¥×¥»¥ë¡É¤ò¤Ü¤ê¤Ü¤ê¤È²¿Î³¤â¸ý¤ËËËÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥Î¥Ê¥Þー¥ì¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë»à¤Ì¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ºù²ð¡Ê¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¡¢È¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤ÏÀ¸¤¤ëÌÜÅª¤ò¼º¤¤¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤Ï¡¢»Ä¤ëÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿·ë¾ë¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤ÈÈà¤Î¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¼ê¤ò°ú¤¯¤è¤¦»ý¤Á¤«¤±¤¿Ãû¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ô¾¾¤ÏÈ¿È¯¡¢¸ò¾Ä¤Ï·èÎö¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÊø²õ¤·¤¿¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¥Ä¥êー¤ò¸«¤ÆÃû¤Ï¡¢»Ô¾¾¡¢»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢µ×¾ò¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤ë¶²¤í¤·¤¤·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
À¤³¦¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Î¥Òー¥íー¡É¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤È»Íµ¨¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
±¿Ì¿¤Î12·î24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¡¢ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¾®¤µ¤Ê1É¤¤ÎËª¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù
12/16¡Ê²Ð¡Ë21:00～21:54¡¡¢¨ºÇ½ªÏÃ
½Ð±é¡§ÂçÀôÍÎ¡¡µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¡¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¡±§Ìî¾ÍÊ¿¡¿ËÌÂ¼¾¢³¤¡¿¹âÈª½ß»Ò¡¡²¬ÅÄ¾À¸
µÓËÜ¡§ÌîÌÚ°¡µª»Ò
´ÆÆÄ¡§Â¼Èø²Å¾¼¡¡»³ÆâÂçÅµ
