¡Ê¾¾ËÜ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë¡ÖÄ«6»þ¤ÎÎ¦ÊÌÄ®¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¤Î24¡î¤Ç¤¹¡×
½½¾¡¤ÎÎ¦ÊÌÄ®¤Ç¤ÏÊü¼ÍÎäµÑ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢É¹ÅÀ²¼24.7¡î¤ÈÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤¬Äã¤¤Ä«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Æâ¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÀã¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï183ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê ´ôÉì¤«¤é¡Ë¡ÖºÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÆüÍ½Äê¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¡Ö¤Õ¤È¤ó¤È¤«ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¿²¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï¡×
¡Ê¿À¸Í¤Ø¡Ë¡Ö¶õ¹Á¤Ë»ß¤Þ¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê ¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤á¤Ð¡¢¤³¤ì¤âÎ¹¹Ô¤Î »×¤¤½Ð¤Ç¡×
Æ»Æâ¤Ç¤Ï¤¢¤¹¤âÃë¤´¤í¤«¤é¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Í¼Êý¤«¤é¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢JRËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÆÃµÞ¥ª¥Ûー¥Ä¥¯3¹æ¤È4¹æ¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤Ç±¿µÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£