¡¡2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤íÈ¾·î¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï13ÆüÄ«¡¢¹±Îã¤Î¤¹¤¹Ê§¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤ÎÄ«¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾È¹ñ¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¹¤¹Ê§¤¤¡£Öà½÷¤¬Ìó5¥áー¥È¥ë¤ÎºûÃÝ¤ò¼ê¤Ë¡¢¤Û¤³¤ê¤äºùÅç¤Î³¥¤Ê¤É1Ç¯´Ö¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤¹Ê§¤¤¤Î¸å¤Ë¤Ï·§¼ê¤äÇËËâÌð¤È¤¤¤Ã¤¿±ïµ¯Êª¤ä¤ª¼é¤ê¤ËÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤«¤ÎÅÀ¸¡¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÎãÇ¯¿ÀÌç¤Ë¾þ¤é¤ì¤ëÂç¤¤Ê³¨ÇÏ¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÀè¶î¡×¡£2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤ÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¾È¹ñ¿À¼ÒÖà½÷¡¦Ê¿²¬ÉñÎë¤µ¤ó)
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬1Ç¯´ÖÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÊô»Å¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¸áÇ¯¤Ê¤Î¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÌÂ¤ï¤º¿Ê¤ß¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×
¡¡¾È¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤ÏÀµ·î3¤¬Æü¤Ç25Ëü¿Í¤«¤é30Ëü¿Í¤Î»²ÇÒ¼Ô¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£