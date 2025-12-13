J1広島は12日、公式サイトでミヒャエル・スキッベ監督の退任会見を行ったことを報告しました。

クラブは11月26日に、スキッベ監督が12月10日開催のACLE第6節、上海申花戦をもって退任することを発表。そしてチームは1-0で勝利し、最後の花道を飾りました。

スキッベ監督は2022年から広島の監督を務め、J1リーグでは合計142試合を指揮しました。就任1年目から天皇杯で準優勝、ルヴァンカップでは優勝を果たすと、2024年にはJ1で2位に導き、今季はFUJIFILM SUPER CUP 2025とルヴァンカップで再びタイトルを獲得するなど、多大な功績を収めました。

会見ではスキッベ監督は広島での4年間で自身が感じたことを様々に語りました。まずその月日について「色濃く素晴らしい4年間でした。素晴らしい仲間、選手、スタッフ、クラブ、街、そしてファンに囲まれて実りのあった4年間でした」と語りました。

そして日本のサッカー界に身を置き「日本のサッカーは非常にフェアであると感じました」とも指摘。特に「スタジアムにたくさんの警備員を配置しなくても試合が成立し、ホーム・アウェイ問わずお互いの良いプレーをしっかり認めあえる、試合以外では争わない、そういった精神に感銘を受けました」と日本人の気質に言及しました。

そしてJリーグのレベルについて聞かれたスキッベ監督は、どのチームも非常によいレベルとし、「どのチームと対戦する時でも集中して臨まないと勝つことはできない。上から下まで均衡したレベルであることが、Jリーグの素晴らしさだと思います」と説明。さらに「これからもレベルが上がっていくと思いますし、継続すればインターナショナルなレベルに達すると思います」と期待の言葉を残しました。