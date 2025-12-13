◇サッカーJ1昇格プレーオフ決勝 千葉1-0徳島(13日、フクダ電子アリーナ)

サッカーJ1最後の1枠を争う「J1昇格プレーオフ」は13日に決勝が行われ、ジェフユナイテッド千葉が徳島ヴォルティスを1-0で下し、17年ぶりのJ1昇格を決めました。

試合後、キャプテンマークをつけるDF鈴木大輔選手がインタビューに応じ、「17年間悔しい思いをしたなかでも信じ続けてサポートしてくれた人たち、僕らが積み上げてきたこと、それを考えたら機は熟していたと思っていたので本当にみんなのおかげだと思います」と目に涙を浮かべながら語りました。

最後に、ファンへ向けて一言求められると「みなさんおめでとうございます！」と叫び会場へと詰めかけたファンへ感謝を伝えました。

また、勝利を決める決勝点を挙げたカルリーニョス・ジュニオ選手は、「自分の力でネットを揺らすことができましたが、この勝利はジェフにかかわるみんなの努力が報われた結果だと思います。自分だけではなく、支えてくれたスタッフ、仲間、力を注いでくれたみなさんのことを思うと涙が出てしまいます。ジェフに関わったみなさんの勝利だと思いますし、何とか昇格はできてジェフがいるべき場所に戻る力になれたことをすごくうれしく思っています」と目頭を押さえます。

清水から加入して1年目の助っ人は「まだジェフにきて歴は浅いが、まるで何年も前からいるような感覚でいます。そのようなチームの力になれてよかったと思いますし、サポーターの力があってこその勝利だったと思います」と感謝を伝えました。