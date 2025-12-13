ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が13日、今月27日にサウジアラビアで開催される興行に向けて練習を公開。アラン・ピカソ選手との対戦に向け、意気込みを語りました。

スパーリングは先月24日のWBC世界バンタム級王座決定戦で那須川天心選手に勝利して、王座を獲得した弟・拓真選手と行い、鋭い動きを見せました。

現在のコンディションについて「精神的にも肉体的にも仕上がっていて、(試合が)待ち遠しい」とコメントした井上選手。

戦いの舞台はサウジアラビアですが「最終調整はサウジアラビアですが、そこが楽しみ。初めての地で調整をするのは新鮮な気持ちで臨める」と話しました。

前回の試合は9月。今回の試合まで4か月しか間が開いていませんが、「心地いいです。戦うことが好きなので。間隔を開けずに、常に緊張感と張り詰めた空気が非常に心地よい」と語りました。

対戦相手のピカソ選手は堅いガードと強烈なボディを武器に、ここまで33戦32勝(17KO)1分と難敵。

戦い方のイメージを聞かれると、「ピカソの距離というものはしっかりとある。避けるのではなく、自分の距離で戦いながら、ピカソの距離でも戦える準備はしている。ダラダラ打ち合うのではなくて、メリハリよく戦いたい」と話しました。

そして「理想とする展開は組み立てている。どんな展開にしろ、最後のフィニッシュをしっかりと、今回はKO決着したい」と意気込みました。