シニア世代の間で、リゾートバイトをする人が増えています。人手不足に悩む宿泊施設にとって、経験豊かな人材は大きな戦力になっています。観光地に住み込みで働く魅力を、長野県と徳島県で取材。密着すると、人生を楽しむライフスタイルがありました。

■4か所目のリゾートバイト…仕事は？

長野・茅野市。八ヶ岳の麓に広がる蓼科は、自然豊かな温泉地です。

露天風呂付きの客室が人気の、「蓼科グランドホテル 滝の湯」。夕食は和洋中、様々な約70種類のビュッフェが堪能できます。

「信州そばとみそラーメンいかがでしょうか」。ここで今年7月から半年間のリゾートバイトをしているのは、長野県在住の中山美幸さん（62）です。

住み込みで朝晩の料理の提供や接客を行い、週5日勤務で1か月の給料は約25万円です。「楽しいです。働きながら（無料で）温泉にも入れる。リゾートバイトは魅力的です」。リゾートバイトは、このホテルで4か所目だといいます。

中山さん

「シングルマザーでした。娘たちが2人とも結婚して、孫も大きくなって、全国回りたいなと思って。初めが新潟県の岩室温泉（2022年〜）、次に佐渡島（2023年〜2024年）、今年の1月からは熱海」

行ってみたい場所を選び、数か月単位で働いているといいます。

■1食310円の社員食堂に女子寮も

昼食には社員食堂も使えて、1食の値段は310円です。「おいしい！ ボリューム感とてもあります。安いと思います」と中山さん。

ホテルの敷地内には、中山さんが住んでいる女子寮があります。住み込みで暮らす部屋に案内してくれました。

中山さん

「広さは6畳ですね。寮費無料、光熱費無料、固定費ゼロですね」

将来の貯蓄もできているといいます。「老後のことを考えたら、やはりお金は必要ですね」と中山さん。

休日になると観光地へ足を伸ばします。蓼科湖では「紅葉きれいですね。自然豊かでいいですね」と満喫していました。

■寄り添った接客は若い人の参考に

リゾートバイトの仲介を行う「リゾートバイトダイブ」によると、50代以上の就業者はこの10年で約8倍に増加しました。

「蓼科グランドホテル滝の湯」総支配人の猪股秀貴さんは、「昨今の人手不足を受け、シニア世代は非常にホテルの戦力になっております。お客様に寄り添った接客は、若い方でも参考になっています」と語ります。

中山さん

「『おいしかったよ』『また来るね』が一番活力になります。まだまだ若い子に負けないぞ、というガッツで頑張っていきたいと思います」

■「こんな魅力的なバイトってない」

続いては、徳島・三好市。山々に囲まれた秘境の地にある旅館「峡谷の湯宿 大歩危峡まんなか」で出会ったのは、4日前からのここでリゾートバイトをしている堀河裕美子さん（65）です。

「半分旅して半分仕事をしてるって感じです」と魅力を語ります。「温泉巡りをしたい」と、働き手と人手不足の事業者をつなぐマッチングサービス「おてつたび」を利用しました。

堀河さん

「（この地域の）祖谷（いや）温泉に入りたくて、旅行では感じられないような地元のよさとか感じられるかなと応募してみました」

大阪で、夫と2人で暮らす堀川さん。去年調理師の仕事を辞め、今年から年金をもらっているといいます。「個人だと（年金は1か月で）10万円くらいですね。まだまだ旅行もしたいし、こんな魅力的なバイトはないと思うので」

■リゾートバイトに無料の特典も

住み込みで3週間、1日5時間働いて給料は8万5000円です。食事の盛り付けなどを任されています。「料理長や副料理長がすごく褒めてくれるんで、いざ来てみたらすごく楽しい」と満足そうに話します。

まかないも付いていて生活費がほとんどかからず、年金を貯蓄に回せることもメリットだそう。

午後2時半過ぎ。仕事終わりに、ある場所に向かうといいます。堀河さんが働く旅館ではリゾートバイトに無料の特典がついています。「1回無料で船に乗れるんです」「楽しい。きれいです」。穏やかな清流と紅葉で色づく渓谷美を満喫しました。

「仕事をして、午後からしっかり遊べるのが充実していますね」。次は大分の別府で、リゾートバイトに挑戦したいと話していました。

