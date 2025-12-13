°æ¾å¾°Ìï¡¢¥µ¥¦¥¸¤ØÄ´À°½çÄ´¡¡½é¤ÎÃÏ¤Ë¡Ö¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¼çÍ×4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬13Æü¡¢½êÂ°¥¸¥à¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎËÉ±ÒÀï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤á¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤ß¡£ÆùÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ºÎÌ¤Ï½çÄ´¤½¤¦¤Ç¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÇØ¶Ú¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄï¤ÇÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÂó¿¿¤È¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ç¡¢º¸¡¢±¦¡¢º¸¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÏÂ¤ò»ß¤á¤¿ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò¹¥¤à¤¬¡Ö¤½¤³¤Ï¤À¤é¤À¤é¤ÈÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÏKO¡×¤ÈÅ¸³«¤ò¸«ÄÌ¤·¤¿¡£