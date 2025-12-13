µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö°é¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤éºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¾¡Íø¤È°éÀ®¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ë
¡¡13Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ëµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤È¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¡¢Íèµ¨¤Ïµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ç»¸ü¡£¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¥Áè¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤ºÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ÏÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯»Ò¤ò»È¤¦¡£¤½¤ì¥¤¥³¡¼¥ë¾¡µ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£°é¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¡£¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬´ò¤·¤¤¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢°é¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤éºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤Á¤é¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë