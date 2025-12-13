°ð³À¸ãÏº¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ÊÍÆ»Ñ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡× Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤äÊÑ¤ï¤é¤ÌÈ±·¿¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë
¡üÍÆ»Ñ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ë¶¦´¶¡ÖÅö¤Æ½ñ¤¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
ÇÐÍ¥¤Î°ð³À¸ãÏº¤¬¡¢ÍèÇ¯2·î7Æü¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ëPARCO PRODUCE 2026¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿¡¼¡Ù¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬Âç¿Í¤²¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤Î¥®¥ã¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¥®¥ã¥ê¡¼¤ÏÏ·¤¤¤Ë¶²¤ì¤òÊú¤¡¢ÍÆ»Ñ¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡¢°ð³À¤â¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
°ð³À¸ãÏº¡¡»£±Æ:Ã¤º¬Åì¸ï
ËÜºî¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿20À¤µª±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·àºî²È¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ï¡¼¥É¤Ë¤è¤ë·æºî¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£1942Ç¯¤Î½é±é°ÊÍè¡¢·«¤êÊÖ¤·¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£°ð³À¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤Î¥®¥ã¥ê¡¼¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÉÆÈ´¶¤ÈÏ·¤¤¤Ø¤Î¶²¤ì¤òÊú¤¨¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤â±éµ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤ÊË¬Ìä¼Ô¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÇÐÍ¥Ìò¤ò±é¤¸¤ë°ð³À¤Ï¡¢¡Ö»äÀ¸³è¤Ç¤â¤Ä¤¤±é¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤âÇÐÍ¥¤À¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î¶¦´¶¤ò¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÆ»Ñ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÅÀ¤â¥®¥ã¥ê¡¼¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶À¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÏ·¤±¤¿¤È¤«¡¢ÍÆ»Ñ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤â¤¢¤ê¡¢Åö¤Æ½ñ¤¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆ»Ñ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ç¤¹¤·¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤äÏ·¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥À¥á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ÊÍÆ»Ñ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢É½¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ÊÍÆ»Ñ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¼«Á³¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¹³¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÁá¿²Ááµ¯¤¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢¿©»ö¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¡£¤è¤¯¿²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ð³À¤È¤¤¤¨¤ÐÊÑ¤ï¤é¤ÌÈ±·¿¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È±·¿¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÈ±·¿¤Ï³Û±ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤ÇÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤³¤ÎÈ±·¿¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¤³¤Î10Ç¯¤Ç¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
ËÜºî¤Ï2026Ç¯2·î7Æü¡Á28Æü¤ËÅìµþ¡¦PARCO·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¡£3·î¤Ë¤ÏµþÅÔ¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢ÀçÂæ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
°ð³À¤¬PARCO·à¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤ËPARCO·à¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20Âå¤Î¤È¤¤Î¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¸¶ºî¡¢¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê¤µ¤ó±é½Ð¤Î¡Ø¹Åç¤Ë¸¶Çú¤òÍî¤È¤¹Æü¡Ù¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ±é·à¤ÎÂè°ìÊâ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«¤Î³¹¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿PARCO·à¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
2017Ç¯9·î22Æü¤ËÁð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç°ð³À¤Î¾õ¶·¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ä¶¤â¡¢»Å»ö¤Î»ÅÊý¤â¡¢»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤â¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¿´¹½¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤Î10Ç¯¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤¯¤È¤Þ¤¿10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1973Ç¯12·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1991Ç¯CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯9·î¤ËÁð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤È¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢¥é¥¸¥ª¡¢CM¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø±í¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù(24)¡¢¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù(25)¡¢±Ç²è¡ØÀµÍß¡Ù(23)¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Î¤³¤È¡Ù(24)¡¢ÉñÂæ¡ØNo.9¨¡ÉÔÌÇ¤ÎÀûÎ§¨¡¡Ù(15¡¦18¡Á19¡¦20¡Á21¡¦24¡Á25)¡¢¡Ø¥µ¥ó¥½¥ó-¥ë¥¤16À¤¤Î¼ó¤òÑæ¤Í¤¿ÃË-¡Ù(21¡¦23)¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù(25)¤Ê¤É¡£
