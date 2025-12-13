ヴォーグの2025年のベストドレッサー55人に

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手に、また1つ勲章が加わった。世界的ファッション誌「ヴォーグ」は現地時間11日、2025年ベストドレッサー55人に選出されたと伝えた。同誌は「ファッション通たちを大いに魅了した」などと説明している。

白いダブルのジャケットに身を包み、笑みを浮かべている山本。オールスター試合前のレッドカーペットでの装いだ。

2025年ベストドレッサー55人に山本を選出したヴォーグは公式サイトで、「2025年で最高の衣装：オールスターのレッドカーペットで披露した、『ボーディ』のランウェイから選ばれた黒いラペルのディテール付きの白いダブルブレストジャケットと黒いトラウザーズ。黒いアスコットタイとデヴィッド・ヤーマンによる仕上げが貴族的な洗練さを醸し出す一方で、メゾン・マルジェラのタビ・ブーツが彼の日本というルーツに敬意を表し、ファッション通たちを大いに魅了した」と説明した。

また「有名なこと」とし、「ブルーサファイアのテ ニスネックレスをつけてドジャースのワールドシリーズ制覇を勝ち獲ったこと。もしくは、グラウンド外では、ドジャーブルーとホワイトのエルメス・バーキンからブラックのシャネルのフラップバッグまで、格別のバッグコレクションを有すること」と山本のファッションに言及した。

山本のバッグコレクションは、「ヴォーグ」イタリア版でも特集されたファッション・インフルエンサーのジャック・サヴォワにもSNSで取り上げられ話題に。ルイ・ヴィトンやシャネルのものなど、紹介された4つのバッグだけでも合計約1000万円だった。同誌はさらに「次に彼を目にする場所」は、「幸運のテ ニスネックレスを首にかけ、ドジャースのワールドシリーズ3連覇を狙って戻るマウンド上」と記した。

今季の山本はレギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49、201奪三振をマーク。ワールドシリーズでは3登板3勝という異次元の活躍でシリーズMVPも獲得した。



