¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡Ö°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¥Ä¥¢ーÃæ¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¤ËÎÞ
¡¡¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬¡¢¡Ö¥¸¡¦¥¨¥é¥º¡¦¥Ä¥¢ー¡×Ãæ¤Ë½±¤Ã¤¿Èá·à¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖTaylor Swift¡¡The Eras Tour¡¡The Final Show¡×¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥éー¤ÏºòÇ¯¥¦¥£ー¥ó¸ø±é¤Ç¤Î¥Æ¥í·×²è¤ä¡¢3¿Í¤ÎÍÄ¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿±Ñ¥µ¥¦¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤Î»¦½ý»ö·ï¤ò¸ì¤ê¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¤ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿
¡¡¥Æ¥¤¥éー¤Ï¡Ö¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î5¸ø±é¤ÏÈùÌ¯¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç128¸ø±é°Ì¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¹ËÅÏ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ä¥¢ーÃæ¤Ë¤È¤Æ¤âË½ÎÏÅª¤Ç¶²¤í¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬²¿²ó¤«µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Âç»´»ö¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÀ£Á°¤Ç²óÈò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤º¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¤¥éー¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¿¯Æþ¡¢9ºÐ¤È7ºÐ¡¢¤½¤·¤Æ6ºÐ¤Î3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢Â¨¶½¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×¤Èµ¤¾æ¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë