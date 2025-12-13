¥¢¥Ã¥×¥ë100¡ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤òºî¤ë»î¤ß¡¢º½Åü¤â¾®ÇþÊ´¤â¥Ð¥¿¡¼¤â»È¤ï¤Ê¤¤
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥´°Ê³°¤Ëº½Åü¤ä¾®ÇþÊ´¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎAtomic Shrimp¤ÏÂçÎÌ¤Î¥ê¥ó¥´¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀÚ¤Ã³Ý¤±¤Ë¥ê¥ó¥´100¡ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤òºî¤ëÄ©Àï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
100% Apple. This Apple Pie Contains Only Apples - YouTube
Í§¿Í¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥ê¥ó¥´¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Atomic Shrimp¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ê¥ó¥´¤òÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ´¥Áç¤µ¤»¡¢¥É¥é¥¤¥¢¥Ã¥×¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥¢¥Ã¥×¥ë¤òÊ´ºÕ¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸å¤Ç¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤òºî¤ëºÝ¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï100¡ó¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¡£
¥É¥é¥¤¥¢¥×¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ä¤±¤¿¥É¥é¥¤¥¢¥Ã¥×¥ë¤ò³ÑÀÚ¤ê¡£
Æé¤Ç¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥ì¥·¥Ô¤À¤Èº½Åü¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï100¡ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤ÇÅêÆþ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬´°À®¡£
¼¡¤Ë¡¢¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¾¯ÎÌ²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
º®¤¼¤ë¤È¹Å¤á¤Î¸ÇÂÎ¾õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤±ä¤Ð¤·¤ÆÀ¸ÃÏ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤ÁÊ´¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£
¤á¤óËÀ¤Ç±ä¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤Î´°À®¡£
»®¤ËÀ¸ÃÏ¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1Ëç¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¥Õ¥¿¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥¸¥å¡¼¥¹¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¿¶¤ê¤«¤±¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¼þ°Ï¤ËÀ×¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿È¤¬Ê¨Æ¤·¤ÆÀ¸ÃÏ¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
Äã¤á¤Î²¹ÅÙ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
Êø¤ì¤º¤Ë¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Î¢ÊÖ¤·¤Æ¡¢¥«¥ê¥«¥ê¿©´¶¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºÕ¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥¢¥Ã¥×¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â²¹¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç100¡ó¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¿µ½Å¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡£
½À¤é¤«¤¤¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¹Å¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¿©´¶¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó100¡ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ç¤·¤¿¡£