¡ÖÁ°½Ë¤¤¤ä¡¼¡×Àä¹¥¤ÎÎ®¤ì¤Ç·Þ¤¨¤ë¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×ºÇ½ªÏÃ¤Ø¸¶ºî¼Ô½Ð»ñ£³Æ¬¤ÎÀ®ÀÓ¤¬È¿¶Á
¡¡¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë£Ô£Â£ÓÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ïº£½µ¤Î£±£´Æü¤¬ºÇ½ªÏÃ¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁá¸«ÏÂ¿¿»á¤¬£±£³Æü¡¢ºÇ½ªÏÃ¤òÁ°¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¾¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Ï¼«¿È¤Î¾¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¡Ø¥¶ ¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö±£¤µ¤º¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢º£Æü°ì¸ý°¦ÇÏ£³Æ¬½Ð¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°ì¸ýÇÏ¼ç¤Ç¼«¿È¤¬½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë£³Æ¬¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥Æ¥é¡¼¥È¡¢ ¥í¡¼¥É¥ê¥Ù¥é¥·¥ª¥ó¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¤¬£±£³Æü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥µ¥¤¥ó¤È¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Á°¾¥Àï¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¶¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥Æ¥é¡¼¥È¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ±¹¼Ë¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬Ãæµþ£±£Ò¡Ê£²ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ë¤Ç£³Ãå¤Ë¹¥Áö¡£¥í¡¼¥É¥ê¥Ù¥é¥·¥ª¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦Èø·ÁÏÂ¹¬±¹¼Ë¡¢Éã¥À¥Î¥ó¥Ð¥é¡¼¥É¡Ë¤¬ºå¿À£´£Ò¡Ê¾ã³²£³ºÐ¾åÌ¤¾¡Íø¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤âÃæµþ£¸£Ò¡Ê£³ºÐ¾å£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ò²÷¾¡¡£¤¹¤Ù¤ÆÇÏ·ô·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¸«¼«¿È¤â¾¤Ç¡Ö£³Ï¢Ã±¤â¤È¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡ÖÇÏ·ô¤â¤¦¤ª¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤ËÁá¸«»á¤Ï¡Ö¸½Ìò¤Î½Ð»ñÇÏ£¶Æ¬¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£³Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÆü¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡©¡¡¥É¥é¥ÞºÇ½ªÏÃ¤ÎÁ°½Ë¤¤¤ä¡¼¡¢¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥À¥µ¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤¬¡Ø¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÃ£¿Í¡Ù»£±Æ¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥í¡¼¥ºÅ¾±¹½éÀï²÷¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥é¡¼¥È¤âÏ¢Â³¹¥Áö¤Ç¤¹¤°¤Ë½çÈÖ¤¬Íè¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÀÆü¤Ï¡¢µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¡¢´Ñ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤µ¤óÃ£¤ÈÆ±¤¸¤¯¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÌÀÆü¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£