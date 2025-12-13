¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡È¥×¥í¤ÎÄ´¶µ»Õ¡É¤â¡Öµã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¿´ÍÉ¤ì¤¿¶¥ÇÏ¥É¥é¥Þ
¡¡12·î14ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ªÏÃ¡ã³ÈÂçSP¡ä¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ËËë¤¬²¼¤í¤µ¤ì¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯Ç®¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤À·ª¿Ü±É¼£¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤äÃæ¾ò¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤àÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¡¢±¿Ì¿¤ÎÍÇÏµÇ°¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªºÊÉ×ÌÚÁï¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤é
¡¡»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Î¡È¥×¥í¡É¤¿¤Á¤â¡¢´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¡£º£²ó¡¢ËÜºî¤ÇÄ´¶µ»Õ´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿ÂçÃÝÀµÇîÄ´¶µ»Õ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤äºÇ½ªÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£Ä´¶µ»Õ¡¦¹Ãæ±é¤¸¤ë°ÂÆ£À¯¿®¤Ë¡ÖËÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È¡×
¡½¡½º£²ó¡ÖÄ´¶µ»Õ´Æ½¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Æ½¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤È°ã¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤ê¡¢Ä´¶µ»Õ¤Î¶ÈÌ³¤ÎÈÏáÆ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò´Æ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¤ªÏÃ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÍ¤ÎÊý¤«¤é¡¢±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤È¤â¡È±éµ»¡É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
Ä´¶µ»Õ¡¦¹ÃæÇîÌò¤Î°ÂÆ£À¯¿®¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥ì¥»¥ó¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡á¶¥ÁöÇÏ¤ÎÄ´¶µ»ÜÀß¡Ë¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¡¢°ìÆüËÍ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤È¤¤¤¦Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«ËÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÇÏ¤Î¾õÂÖ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇÏ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶á¤¹¤®¤Æ¤â¡¢¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¹¤®¤Æ¤âÅöÁ³¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢±éµ»¤ÎÃæ¤Ç¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÏ¼ç¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤â¡¢¡ÈÇÏ¤¢¤ê¤¡É¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ´¶µ»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè9ÏÃ¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ãæ¤¬ÇÏ¼ç¤Î¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸·¤·¤¤ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¤ä¡¢·ÙÈ÷°÷¤ÎÇÛÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤â¤¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÇÏ¤Î¥Ü¥í¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤ò½¦¤¦ºî¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤É¤³¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²¿²ó¤«µã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡·ª¿Ü¤ÎÎÞ¤Ë¤Ä¤é¤ìµã¤¤â
¡½¡½ÂçÃÝ¤µ¤ó¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î9ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÁ´Éô¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¿²ó¤«µã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¸å¤Ë¾¡¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢±é½Ð¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¡¢¡Öµã¤«¤¹¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¤ÈËè²ó»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤âËÍ¼«¿È¤Ï¼Â¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤âµã¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÇÏ¤Ë¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊËÍ¤¬µã¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Âç´î¤Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ì¡¼¥¹°Ê³°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ì¤ò°ì¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¹ÌÂ¤¤È·ª¿Ü¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿®Íê¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë²¶¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¤Î¡È¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¡É¤Ï¤º¤Ã¤È°ìËÜ¡¢¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¼«¿È¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç·ª¿Ü¤¬¹ÌÂ¤¤òÀµ¤¹¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£·ª¿Ü¤ÎÎÞ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤â°ì½ï¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÇÏ¼ç¤â¥Ï¥Þ¤ë¡ª¡¡¡È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡É¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¶¥ÇÏ´Ø·¸¼ÔÂ³½Ð
¡½¡½¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤â¤¦³§¤µ¤ó»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ç¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Àè½µ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ÇÏ¼ç¤µ¤ó¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÏ¼ç¤Î±üÍÍ¤â¤è¤¯µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¤È¿¶Á¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¿Í´ÖÌÏÍÍ¡É¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Á³¶¥ÇÏ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤Í§¿Í¤Ë¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ÈÄ´¶µ»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¡É¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¥ÇÏ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¡È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡É¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡½¡½ºÇ½ªÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¡½¡½ÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬1ÈÖºÇ½é¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¤â¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È1Æ¬¤ÎÇÏ¡É¤Ë·È¤ï¤ë¿Í´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤¤¬¶¯¤¤¿Ø±Ä¤³¤½¾¡¤Ä¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ì¤¬É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¡È´Æ½¤¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ë³§¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÂçÃÝ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¶á¤Ï¤è¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¡ÈÉúÀþ²ó¼ý¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤â¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤ì¤«¡×¤È¤¤¤¦²¿¤«¤¬¡Ä¡Ä¡£
¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢ÇÔ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£1Æ¬¤Ç¶¥ÇÏ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÇÔ¼Ô¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢³§¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤ÁÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Î¡È¥×¥í¡É¤¿¤Á¤â¡¢´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¡£º£²ó¡¢ËÜºî¤ÇÄ´¶µ»Õ´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿ÂçÃÝÀµÇîÄ´¶µ»Õ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤äºÇ½ªÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£Ä´¶µ»Õ¡¦¹Ãæ±é¤¸¤ë°ÂÆ£À¯¿®¤Ë¡ÖËÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È¡×
¡½¡½º£²ó¡ÖÄ´¶µ»Õ´Æ½¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Æ½¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤È°ã¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤ê¡¢Ä´¶µ»Õ¤Î¶ÈÌ³¤ÎÈÏáÆ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò´Æ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¤ªÏÃ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÍ¤ÎÊý¤«¤é¡¢±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤È¤â¡È±éµ»¡É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢´¶Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
Ä´¶µ»Õ¡¦¹ÃæÇîÌò¤Î°ÂÆ£À¯¿®¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥ì¥»¥ó¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡á¶¥ÁöÇÏ¤ÎÄ´¶µ»ÜÀß¡Ë¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¡¢°ìÆüËÍ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤È¤¤¤¦Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«ËÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÇÏ¤Î¾õÂÖ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇÏ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶á¤¹¤®¤Æ¤â¡¢¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ó¤¹¤®¤Æ¤âÅöÁ³¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢±éµ»¤ÎÃæ¤Ç¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÏ¼ç¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤â¡¢¡ÈÇÏ¤¢¤ê¤¡É¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ´¶µ»Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè9ÏÃ¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ãæ¤¬ÇÏ¼ç¤Î¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸·¤·¤¤ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¤ä¡¢·ÙÈ÷°÷¤ÎÇÛÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤â¤¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÇÏ¤Î¥Ü¥í¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤ò½¦¤¦ºî¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤É¤³¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²¿²ó¤«µã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡·ª¿Ü¤ÎÎÞ¤Ë¤Ä¤é¤ìµã¤¤â
¡½¡½ÂçÃÝ¤µ¤ó¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î9ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÁ´Éô¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¿²ó¤«µã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¸å¤Ë¾¡¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢±é½Ð¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¡¢¡Öµã¤«¤¹¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¤ÈËè²ó»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤âËÍ¼«¿È¤Ï¼Â¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤âµã¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÇÏ¤Ë¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊËÍ¤¬µã¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Âç´î¤Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ì¡¼¥¹°Ê³°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ì¤ò°ì¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¹ÌÂ¤¤È·ª¿Ü¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿®Íê¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë²¶¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¤Î¡È¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¡É¤Ï¤º¤Ã¤È°ìËÜ¡¢¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¼«¿È¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç·ª¿Ü¤¬¹ÌÂ¤¤òÀµ¤¹¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£·ª¿Ü¤ÎÎÞ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤â°ì½ï¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÇÏ¼ç¤â¥Ï¥Þ¤ë¡ª¡¡¡È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡É¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¶¥ÇÏ´Ø·¸¼ÔÂ³½Ð
¡½¡½¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤â¤¦³§¤µ¤ó»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ç¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Àè½µ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ÇÏ¼ç¤µ¤ó¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÏ¼ç¤Î±üÍÍ¤â¤è¤¯µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¤È¿¶Á¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¿Í´ÖÌÏÍÍ¡É¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Á³¶¥ÇÏ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤Í§¿Í¤Ë¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡ÈÄ´¶µ»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¡É¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¥ÇÏ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¡È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡É¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡½¡½ºÇ½ªÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¡½¡½ÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬1ÈÖºÇ½é¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¤â¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È1Æ¬¤ÎÇÏ¡É¤Ë·È¤ï¤ë¿Í´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤¤¬¶¯¤¤¿Ø±Ä¤³¤½¾¡¤Ä¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ì¤¬É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¡È´Æ½¤¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ë³§¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÂçÃÝ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¶á¤Ï¤è¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¡ÈÉúÀþ²ó¼ý¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤â¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤ì¤«¡×¤È¤¤¤¦²¿¤«¤¬¡Ä¡Ä¡£
¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢ÇÔ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£1Æ¬¤Ç¶¥ÇÏ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÇÔ¼Ô¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢³§¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤ÁÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£