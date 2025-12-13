Æü¶ä¡¢¤Ë¤¸¤àÍø¾å¤²·ÑÂ³»ÑÀª¡¡À¯ÉÜ·Ù²ü¡¢¤«¤¸¼è¤êÆñ¤·¤¯
¡¡Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£18¡¢19Æü¤Ë³«¤¯¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£¶âÍø¿å½à¤Ï¤Þ¤ÀÄã¤¯¡¢Íø¾å¤²¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±ß°Â¤¬¿Ê¤à¥ê¥¹¥¯¤â¤Ï¤é¤à¡£À¯ÉÜ¤Ë¤Ï·Êµ¤¤òÎä¤ä¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Íø¾å¤²¤Ë·Ù²ü´¶¤âº¬¶¯¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤¸¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï1Æü¡¢0.5¡óÄøÅÙ¤È¤¹¤ë¸½ºß¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ò¼¡²ó²ñ¹ç¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö·Êµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»´Ä¶¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢º£¸å¤âÍø¾å¤²Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£
¡¡·Êµ¤¤òÇ®¤·¤âÎä¤Þ¤·¤â¤·¤Ê¤¤ÃæÎ©¶âÍø¤È¸½ºß¤Î¶âÍø¤Îµ÷Î¥¤ò¡Ö¡ÊÍø¾å¤²»þ¤Ë¡Ë¤â¤¦¾¯¤·ÌÀ¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢Æü¶ä¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤¿¤À¡¢Æü¶äÆâÉô¤Ç¤ÏÃæÎ©¶âÍø¤Î¿ä·×¤Ë¤ÏÉý¤¬¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¤Î¤Ïº¤Æñ¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡12·î²ñ¹ç¤ÎÍø¾å¤²¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç°ÂÃÍ·÷¤¬Â³¤¯±ßÁê¾ì¤â¡¢¿©ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤ÆÆü¶ä¤Ï·Ù²ü¤¹¤ë¡£