ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ö²æ¤¬²È¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬2¿Í¡×ÊÝ¸î¸¤¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡¡¾ã³²¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡²Î¼ê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß(47)¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿ÊÝ¸î¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬2¿ÍÁý¤¨¤Æ1½µ´Ö¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÜÅó¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î»ö¡ª¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÍò¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢À¸¸å11¥«·î¤Î¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¥Æ¥ê¥¢¤Î¥°¥ß¤Á¤ã¤ó¡¢À¸¸å5¥«·î¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥ß¥ë¥¯¤Á¤ã¤ó¤ò¾Ò²ð¡£2É¤¤È¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¾ã³²¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ô¤¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤È¤â¤¤¤ï¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë4¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾ã³²¤òÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¼ê½Ñ¤¬Áá´ü¤ËÉ¬Í×¤Ê°Ù¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÍ×¤¹¤ë¸Â¤é¤ì¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âßÀºê²È¤ÎÁ´°÷¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¤Ï¤¸¤á³§ÍÍ¤¬¿ÔÎÏ¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ö¤ËÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÌ¾°å¤ÎÀèÀ¸¤¬Åìµþ¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¥ª¥Ú¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê´¶¼ÕÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤â2É¤¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥°¥ß¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢»äÃ£¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿(¤¤¤ä¡¢²¿É÷¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¾Ð)¤ï¤¿¤·¤¬¥Þ¥Þ¤ÇÂçÊÑ¤Ê»ö¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£